W szpitalu w Tychach zmarł 31-letni nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawierciu. Był zakażony kronawirusem - informuje "Dziennik Zachodni".

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Kamil Pietrzyk był nauczycielem w SP nr 5 w Zawierciu. Był zarażony kronawirusem. Jego stan był ciężki, przez co został przetransportowany do szpitala w Tychach. Podłączono go tam do respiratora. W sobotę, 10 października zmarł.

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, nauczyciela SP5 Kamila Pietrzyka. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny, bliskich i przyjaciół Kamila" - napisano na stronie SP5 w Zawierciu.

W placówce zakażenie potwierdzono u jeszcze trzech innych pracowników. Do poniedziałku szkoła pracuje zdalnie, ale dyrektor złoży najpewniej w sanepidzie wniosek o przedłużenie takiego sposobu nauczania - powiedział "Gazecie Wyborczej" Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. Szkoła już na początku października została skierowana przez sanepid na system on-line.

Kamil Pietrzyk przez wiele lat współpracował z Bogdanem Dworakiem, ikoną zawierciańskiej sztuki. Sam również był poetą. W 2015 roku miał miejsce jego pierwszy debiut - Labirynt Kretyński. Kilka miesięcy temu wydana została książka "Formuła Eden" - w której znalazły się jego wiersze.

Od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 3 tys. zakażonych koronawirusem

W niedzielę resort zdrowia poinformował o 4 178 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 32 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 125 816 osób, a 3004 zmarło.

Od soboty, z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki: w sklepach, autobusach, ale także na ulicach. Również od soboty w strefie czerwonej - z jeszcze ostrzejszymi restrykcjami - znajdują się 32 powiaty i sześć miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.