Przymusowa kwarantanna dla osób pracujących za granicą to problem, który dotyczy głównie mieszkańców z rejonów przygranicznych. Do tej pory na podstawie zaświadczenia o pracę, osoby takie, jeśli były zdrowe, mogły codziennie przekraczać granicę. Od dziś, w związku z epidemią, przepisy zostały zaostrzone i osoby takie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. W Śląskiem dotyczy to przede wszystkim tych, którzy pracują w Czechach. O rezygnację z przepisów do premiera zaapelowali starosta i burmistrz Cieszyna. Ich zdaniem, skutki mogą potęgować tragiczne konsekwencje gospodarcze dla mieszkańców.

REKLAMA