W czwartek, ojcowie paulini z klasztoru w Leśniowie w Śląskiem, przejdą testy na obecność koronawirusa. Do tego czasu klasztor pozostanie zamknięty.

Zakonnicy są na kwarantannie od kilku dni, kiedy to okazało się, że zakażenie potwierdzono u siostry zakonnej, która miała nimi kontakt - informuje reporter RMF FM.



Choć - jak podkreśla sanepid w Myszkowienie wszyscy mieli kontakt z zakażoną siostrą zakonną.

Zakonnicy czują się dobrze. Na razie u żadnego z nich nie pojawiły się objawy ewentualnej choroby. Wymazy zostaną od nich pobrane w czwartek i jeszcze tego samego dnia mają być wyniki testów.



Natomiast zakażona siostra przebywa w izolatorium w Goczałkowicach. Na razie klasztor w Leśniowie - taką decyzję podjęli zakonnicy - jest zamknięty.



Najnowsze dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało o 399 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem. Nie żyje kolejnych 9 osób. Bilans zakażonych do tej pory w Polsce to 40 782 osoby. 1 636 spośród nich zmarło.