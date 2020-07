Mieszkańcy ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku, gdzie u 63 osób stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są już zdrowi - poinformował rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że w związku z tym z mieszkańców zdjęto kwarantannę.

Warszawa: Mieszkańcy ośrodka dla cudzoziemców wyleczeni z koronawirusa. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Cudzoziemcy uzyskali dwa ujemne wyniki badań na obecność koronawirusa. W ośrodku przeprowadzono również dezynfekcję pomieszczeń. Urząd zapewnia, że placówka stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania.



Rzecznik UdSC przypomniał, że pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na Targówku stwierdzono 22 maja, w związku z czym wykonane zostały testy na potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród wszystkich mieszkańców placówki. W sumie zakażenie stwierdzono u 63 osób.





Przez cały okres kwarantanny mieszkańcy ośrodka mieli zapewnioną stałą opiekę medyczną i psychologiczną, środki do dezynfekcji, maseczki oraz wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną. Pracownicy urzędu byli w stałym kontakcie z mieszkańcami. Cudzoziemcy otrzymali również wsparcie w zakupie artykułów żywnościowych i innych niezbędnych produktów - zapewnia Jakub Dudziak.

We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców odwołano wszelkie zajęcia grupowe, a mieszkańcom placówek zalecono unikanie zgromadzeń ludzkich. Wprowadzono restrykcyjne zalecenia dotyczące sprzątania i odkażania powierzchni wspólnych. Cudzoziemcom udostępniono środki do dezynfekcji rąk, maseczki oraz materiały informacyjne w zrozumiałych dla nich językach na temat metod zapobiegania zakażeniu - stwierdził rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców.



Ośrodek dla cudzoziemców na warszawskim Targówku jest jedyną placówką prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, która została przeznaczona do kwaterowania samotnych kobiet i matek z dziećmi.