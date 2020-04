31 marca Rada Ministrów wprowadziła nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Z rozporządzenia wynika, że do 11 kwietnia w zgromadzeniach religijnych może uczestniczyć tylko 5 osób. Jednak od następnego dnia, ten limit ulega zmianie.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Rozporządzenie, które zostało wydane 31 marca jasno mówi, że w zgromadzeniach religijnych może uczestniczyć tylko 5 osób, nie licząc księdza lub innych osób sprawujących w tym czasie posługę. To ograniczenie obowiązuje jednak tylko do 11 kwietnia.

W dokumencie zostało też zaznaczone, jak sprawa będzie wyglądać w następnych dniach.

"Ograniczenia (...) polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania" - czytamy w rozporządzeniu.

To oznacza, że od niedzieli wielkanocnej 12 kwietnia, w kościołach w całej Polsce będzie mogło jednocześnie przebywać 50 osób.

Wielkanoc w kościele?

Jeżeli rozporządzenie się nie zmieni, to w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia, dzień najważniejszego święta dla katolików, w każdym kościele w Polsce na mszy może być kilkadziesiąt osób. Jeżeli biskupi diecezji nie udzielą na ten dzień dyspensy, to każdy katolik będzie zobowiązany do uczestnictwa w nabożeństwie, pod karą grzechu ciężkiego.

Sytuacja może się powtórzyć dzień później, bo poniedziałek wielkanocny jest dniem wolnym od pracy i wielu katolików tradycyjnie uczestniczy w mszy.