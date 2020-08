"Przeanalizowaliśmy dynamikę wzrostów zakażeń, jaka jest we wszystkich powiatach w ciągu ostatnich 14 dni. Weryfikowaliśmy, ile pojawiło się nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców i jaka jest dynamika zmian. Jak zauważyliśmy, mamy problem w około 20 powiatach" – przyznał w rozmowie z PAP minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do walki z koronawirusem w Polsce. "Będziemy chcieli wprowadzić w tych w powiatach obostrzenia we wszystkich praktycznie zakresach, czyli dotyczące targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek" - zapowiedział. Szczegóły mają zostać ogłoszone dzisiaj.

Łukasz Szumowski /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

