Rada medyczna przy premierze rozważa, czy szczepić polskich seniorów przeciwko Covid-19 szczepionką firmy AstraZeneca – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Brakuje fanych o skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

Zdj. ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

"Rekomendacja Europejskiej Agencji Medycznej sugeruje, że w przypadku grupy 55 plus każdy kraj powinien zdecydować sam - zwraca uwagę nasz rozmówca, który zna wątpliwości rządowych ekspertów" - pisze “Dziennik Gazeta Prawna". Przywołuje też pierwsze decyzje krajów Unii Europejskiej w tej sprawie.

“Niemcy wydali rekomendację, by preparat podawać tylko osobom w wieku 18-64 lata. Włosi rozważają podawanie go obywatelom poniżej 55. Roku życia. w Polsce dyskusje na ten temat toczą się od piątku" - relacjonuje “DGP". Według ustaleń dziennika, w Polsce może zostać wydane zalecenie podobne do niemieckiego lub włoskiego. Trwająca dyskusja dotyczy limitu wiekowego.



Pierwsza dostawa szczepionek AstraZeneki ma nadejść do Polski 9 lutego. do tej pory głównym dostawcą preparatów dla Polski jest Pfizer i w ograniczonym zakresie - Moderna.