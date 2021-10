Stanisław Tyszka, poseł koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia poinformował w piątek, że jest zakażony koronawirusem. "Mam pozytywny test na Covid-19; średnio przyjemna choroba. I żałuję, ale nie będzie mnie na głosowaniu ws. drastycznej podwyżki akcyzy od używek" - napisał.

Stanisław Tyszka / Mateusz Marek / PAP

"Mam pozytywny test na Covid. Średnio przyjemna choroba. I żałuję, ale nie będzie mnie na głosowaniu ws. drastycznej podwyżki akcyzy od używek. To bardzo nieodpowiedzialna proinflacyjna ustawa, uderzająca szczególnie w najbiedniejszych. Kukiz'15 był zawsze przeciw podwyżkom podatków" - napisał Tyszka na Twitterze.



W piątek Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada podniesienie w 2022 r. stawek akcyzy na wyroby alkoholowe o 10 proc., a do 2027 r, stawka akcyzy ma rosnąć co roku o 5 proc. Projekt przewiduje też, że minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie przyszłym roku z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.



Projekt wprowadza też minimalną stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia, a stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.