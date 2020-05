Nieznany sprawca zniszczył drzwi domu sołtysa wsi Sulęcinek w Wielkopolsce. Powód – sołtys nie chciał on podać adresu mieszkańca, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wandal m.in. obrzucił drzwi jajkami i napisał na nich wulgarny napis.

Kiedy w ekspresowym tempie rozniosło się po sołectwie, że jeden z mieszkańców Sulęcinka jest zakażony koronawirusem, z niezrozumiałych dla nas powodów na sołtysa Sulęcinka Mateusza Ciołka wylała się fala hejtu i agresji. Powodem była niemożność ujawnienia danych osobowych zakażonej osoby. Kulminacja natomiast, akt wandalizmu dotykający bezpośrednio Sołtysa i jego rodzinę - napisali w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Członkowie Rady Sołeckiej wsi Sulęcinek w Wielkopolsce.

Wandal m.in. obrzucił drzwi jajkami i napisał na nich wulgarny napis. Sołtysa nazwał także oszustem i kłamcą.

Członkowie rady podkreślili, że takie zachowanie jest karygodne i świadczy m.in. o braku zrozumienia sytuacji. Rada wskazała, że swoim oświadczeniem chce dać wyraz poparcia dla działań sołtysa oraz zapewnić go o wsparciu.



Życzymy zdrowia osobie chorej i jej najbliższym. Natomiast osobie (osobom), która była autorem debilnych napisów na drzwiach życzymy powrotu do człowieczeństwa i odkupienia swoich przewinień. Mamy nadzieję, że sprawca (sprawcy) zgłoszą się z przeprosinami do Sołtysa, a w ramach rekompensaty popracują na rzecz Sołectwa - napisano w oświadczeniu.



Członkowie rady zaapelowali także do mieszkańców o informacje i pomoc w ustaleniu sprawcy. Pokażmy solidarność w tych trudnych czasach - zaapelowali.



W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1443 przypadki zakażeń koronawirusem. 87 osób zmarło, a 278 zostało wyleczonych.