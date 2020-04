Ogólnopolski internetowy serwis WspieramLokalnie.pl umożliwia zakup vouchera i wsparcie lokalnych przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej podczas epidemii koronawirusa. Kampania została zainicjowana przez firmę Sellions. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Rozwoju.

(zdjęcie ilustracyjne) / pixabay.com /

Ogólnopolska kampania wsparcia lokalnych przedsiębiorców WspieramLokalnie.pl ma ba celu łagodzenie ekonomicznych skutków epidemii COVID-19. Program zainicjowany przez firmę Sellions patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju, a w projekt zaangażowała się firma UPC, a także Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Epidemia koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia wpłynęły na wyhamowanie lub nawet zatrzymanie działalności gospodarczej wielu lokalnych przedsiębiorców.

Internetowy serwis WspieramLokalnie.pl pozwala na zakup vouchera, który może być zrealizowany za 3-9 miesięcy, a zgromadzone przez aplikację środki są natychmiast przekazywane przedsiębiorcom, np. właścicielom małych sklepów, punktów gastronomicznych czy salonów usługowych.

W trudnym czasie epidemii COVID-19 czujemy się w obowiązku wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze aplikacji wspierających sprzedaż, by pomóc tym, którzy utracili płynność finansową. Projekt realizujemy pro bono, a jedynym kosztem jest 1% prowizji od ceny vouchera, naliczane przez dostawcę płatności on-line - mówi Wojciech Mikucki, prezes zarządu Sellions, którego firma na co dzień specjalizuje się w tworzeniu aplikacji sprzedażowych dla handlowców.

Sytuacja ekonomiczna spowodowana koronawirusem dotyka szczególnie drobnych przedsiębiorców, działających lokalnie.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z serwisu, powinien wejść na stronę WspieramLokalnie.pl, kliknąć w ikonkę "+ DODAJ PUNKT" na mapie oraz wypełnić krótki formularz z informacjami o swojej działalności. Rejestracja jest bezpłatna. Każdy z uczestników projektu otrzyma unikalny link do wpłat on-line dla swoich klientów. Może się nim podzielić z nimi np. w swoich mediach społecznościowych, zachęcając do dokonania zakupu.

Z kolei konsumenci, którzy chcą wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, mogą na mapie wybrać miasto i firmę, które chcą wesprzeć, kupić voucher na wybraną kwotę i zrealizować go za 3-9 miesięcy. Zgromadzone środki trafią natychmiast na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Aplikacja nalicza też 1 proc. rabatu na cenę vouchera, ponieważ klient pokrywa koszt transakcji, by nie dopłacał on do ceny. Przykładowo, kupując voucher o wartości 100 zł klient płaci 100 zł, z czego 99 zł idzie do dostawcy, a 1 zł na pokrycie kosztu transakcji online. Opłaty za transakcję on-line są pobierane przez dostawcę tej usługi firmę Przelewy24.

Sellions to jedna z czterech firm wyróżnionych w kategorii "narzędzia wspierające sprzedaż" w raporcie "ENTERPRISE TECH POLSKA". Platforma mobilna Sellions rozszerza możliwości jakie mają korporacyjne systemy CRM o wygodne zarządzanie pracą handlowców. Łatwe do integracji narzędzie dostarcza szybkiej informacji zwrotnej na temat wyników, ułatwia raportowanie wizyt i usprawnia komunikację z klientami, min. w formie wideokonferencji on-line.