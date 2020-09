W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 1136 nowych przypadków SARS-CoV-2. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje o 25 zgonach pacjentów. Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, łącznie zakażenie potwierdzono u 82 809 osób. Zmarło 2369 zakażonych. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 31,6 mln ludzi na świecie, a ponad 972 tys. osób zmarło. W czwartek we Włoszech wykonano rekordową liczbę testów. Zakażenie wykryto tam u 1786 osób. Nieznaczne wyhamowanie dynamiki zakażeń koronawirusem nastąpiło w Hiszpanii. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

20:52 Portugalia

Rząd Portugalii ogłosił w czwartek wydłużenie do połowy października stanu ostrzegawczego w związku z nasileniem się epidemii wirusa SARS-CoV-2. Stan ostrzegawczy obowiązuje w kraju od 15 września.



20:20 Niemcy

Burmistrz Berlina Michael Mueller ogłosił, że ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem władze stolicy Niemiec rozważają wprowadzenie pewnej formy zakazu spożywania alkoholu na świeżym powietrzu.





20:00 Opole

Decyzją sanepidu kwarantanną objęto 169 uczniów z trzech klas II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Pod nadzór epidemiczny trafiło także 65 uczniów z opolskiego "plastyczniaka" - poinformowało w czwartek biuro prasowe urzędu miasta Opole.



19:33 Hiszpania

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii i Portugalii nastąpiło nieznaczne wyhamowanie dynamiki zakażeń koronawirusem. W ciągu tych 24 godzin zanotowano tam - odpowiednio - 10,6 tys. i 691 nowych infekcji.



W trakcie czwartkowej konferencji prasowej w Madrycie sekretarz stanu w hiszpańskim ministerstwie zdrowia Silvia Calzon wyjaśniła, że o ile pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano ponad 11,2 tys. zakażeń, to w ciągu kolejnej doby było ich ponad 10,6 tys.



18:50 Pomorskie

Dwa szpitale w woj. pomorskim - 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - zostały wyznaczone do leczenia ciężkich przypadków Covid-19. W ostatnich dniach w regionie znacząco wzrosła dynamika zakażeń koronawirusem.



18:22 Wielka Brytania

Ponad milion razy pobrano aplikację do wykrywania zakażonych koronawirusem w ciągu pierwszych 16 godzin od jej udostępnienia w Anglii i Walii - poinformowano w czwartek po południu.



Aplikacja NHS Covid-19 ma informować użytkownika, że był w bliskiej odległości od kogoś, kto ma koronawirusa, i w związku z tym powinien się izolować. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth, rejestrując anonimowo telefony, które były w bliskiej odległości od siebie. Może to znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy osoba, u której wykryto zakażenie, była np. w komunikacji miejskiej czy innych zatłoczonych miejscach publicznych, kiedy zwykle nie zna osób stojących w pobliżu; takie kontakty są niezwykle trudne do wykrycia przez zajmujących się tym pracowników z systemu NHS Test and Trace.

17:55 Włochy

Kolejne 23 osoby zmarły minionej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 1786 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w komunikacie ministerstwo zdrowia w Rzymie. To więcej zgonów i nowych przypadków, niż zanotowano w środę.



Wykonano rekordową dzienną liczbę testów - 108 tysięcy.



Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 35 781.

17:32 Polska

W trybie mieszanym pracują 274 placówki oświatowe, a 92 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli prawie 48,1 tys. placówek, działa normalnie - podało MEN.

Liczba szkół pracujących w czwartek w sposób mieszany i zdalny jest najwyższa od początku roku szkolnego.



17:21 Kielce

Trzech anestezjologów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostało zakażonych koronawirusem. Wstrzymano przyjęcia pacjentów do wszystkich klinik zabiegowych placówki.



W naszym szpitalu zostały od dzisiaj (czwartek - PAP) wstrzymane wszystkie planowane przyjęcia do klinik zabiegowych. Nie będą się odbywać, aż do odwołania, planowe operacje. Ma to związek z tym, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdziliśmy u trzech lekarzy anestezjologów pracujących w szpitalu - powiedziała PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Anna Mazur-Kałuża.



Trwa ustalanie listy osób, które zostaną poddane testom na obecność wirusa.

16:44 Suwałki

Magistrat w Suwałkach (Podlaskie) poinformował, że prezydent tego miasta Czesław Renkiewicz został zakażony koronawirusem. Prezydent czuje się dobrze i przebywa w domu.

16:11 USA

Wraz z nową falą zakażeń, jaka dotarła do Houston, dominuje bardziej zakaźna odmiana koronawirusa SARS-CoV-2. O wynikach pierwszych, jeszcze nie opublikowanych oficjalnie badaniach informuje Reuters.



Specjaliści Houston Methodist Hospital przeanalizowali ponad 5 tys. genomów koronawirusa, jakie wyizolowano z próbek wymazów, pobranych od pacjentów podczas pierwszej i drugiej fali infekcji tym patogenem, do jakich doszło w Houston.

15:49 Testy na koronawirusa

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili już ponad 9 tys. testów na koronawirusa - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował również, że obecnie badania na obecność koronawirusa są wykonywane w 194 laboratoriach.



W ostatnich dniach zlecenia wystawia od 700 do 800 POZ-ów. Średnia dzienna skierowań systematycznie rośnie, to obserwujemy od kilkunastu już dni. W ostatnich dniach jest to od 1,2 tys. do 1,5 tys. badań dziennie - powiedział wiceminister.



15:47 Płock

W związku z zakażeniem koronawirusem u pacjentki oddziału internistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ) w Płocku w województwie mazowieckim wstrzymano przyjęcia nowych pacjentów na oddział. Pacjentka, która początkowo nie miała objawów zakażenia, trafiła na oddział zakaźny.

U pracowników oddziału internistycznego płockiego WSzZ wykonano jeszcze w środę testy w kierunku koronawirusa - 2/3 z nich dały wynik ujemny. Placówka czeka na wyniki pozostałych badań, którymi objęto w sumie ok. 30 osób z personelu oddziału internistycznego.



15:46 Kostrzyn

U jednego z pracowników Urzędu Miasta Kostrzyna potwierdzono wynik dodatni na obecność koronawirus - poinformował w czwartek burmistrz Szymon Matysek. Dodał, że urząd pracuje w normalnym trybie.



Matysek zaznaczył, że pracownik, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, był w pracy po raz ostatni 18 września.



Obecnie jesteśmy w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i zgodnie z jej zaleceniami została przekazana lista osób - pracowników i petentów, które miały bezpośredni kontakt z osobą z wynikiem dodatnim - podkreślił Matysek.

15:43 Polski lek na Covid-19

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na bieżąco monitoruje aktywność m.in. spółki Biomed w zakresie jej planów dotyczących produkcji leku na Covid-19 pod kątem prawidłowości wypełniania obowiązków informacyjnych - poinformował rzecznik prasowy Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski.



Inwestorzy nie powinni podejmować pochopnych decyzji zw. z zakupem akcji spółek, które pracują nad lekiem na Covid-19 - radzi rzecznik prasowy Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski na portalu społecznościowym Linedkin.





15:21 Holandia

W Holandii odnotowano 2544 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To najwyższa liczba nowych infekcji w ciągu doby od początku pandemii w tym kraju - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).



Od połowy września niemal codziennie dobowa liczba wykrytych zakażeń osiąga rekordowy poziom. Poprzednią najwyższą liczbę infekcji zarejestrowano w środę, gdy poinformowano o 2357 nowych infekcjach. Tego samego dnia całkowita liczba zakażeń w Holandii przekroczyła 100 tys. Łącznie z danymi z czwartku wzrosła ona do 103 141.



Poinformowano także o 16 kolejnych zgonach związanych z Covid-19. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Holandii wzrosła do 6312.

15:18 Nowa lista powiatów objętych obostrzeniami

Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej, ponadto 10 powiatów w tzw. strefie alertowej - powiedział na konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



15:16 Szwecja

Premier Szwecji Stefan Loefven poinformował, że nie będzie zapowiadanego na październik złagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Tego dnia odnotowano w Szwecji największy dobowy wzrost liczby zakażeń od lipca.



Wielką ostrożność, jaka panowała wiosną, zastąpiły uściski, imprezy i tłok w komunikacji publicznej. W pewnym sensie jest to zrozumiałe, ale musimy wytrwać. Sytuacja jest lepsza, lecz kryzys się jeszcze nie skończył - ostrzegał na specjalnie zwołanej konferencji szef rządu.



Pod koniec sierpnia Urząd Zdrowia Publicznego zaproponował rządowi zwiększenie od 1 października limitu liczby uczestników imprez kulturalnych oraz sportowych z 50 do 500 osób. Wówczas wskazywano, że będzie to możliwe pod warunkiem zachowania szeregu zaleceń: zapewnienia numerowanych miejsc siedzących oraz metrowych odstępów.



Limit uczestników zgromadzeń to jedyne poważne obostrzenie antypandemiczne w Szwecji. Wciąż nie obowiązuje nawet zalecenie noszenia maseczek.



Jednocześnie utrzymana zostaje decyzja rządu o zniesieniu zakazu odwiedzin w domach opieki. Liczba zakażeń w tego typu placówkach utrzymuje się na niskim poziomie. Goście będą jednak musieli zapowiadać się wcześniej, a prowadzący domy opieki dostosować obiekty do zaleceń sanitarnych.

15:08 Hiszpania

Wysoki wzrost zakażeń koronawirusem w Hiszpanii oraz rosnąca liczba zgonów na Covid-19 jest według mediów nie tylko efektem nadejścia drugiej fali epidemii, ale i wynikiem pogłębiających się w ostatnich latach problemów w zarządzaniu publiczną służbą zdrowia.



W ocenie rozgłośni Cadena Ser epidemia obnażyła słabość funkcjonowania hiszpańskich placówek służby zdrowia. Madryckie radio odnotowało w czwartek, że Hiszpania jest absolutnym liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby ofiar Covid-19.



Jak przypomniała rozgłośnia, tylko pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano 130 zgonów na Covid-19 i ponad 11,2 tys. nowych infekcji koronawirusem - dzienny bilans ofiar epidemii jest więc najwyższy w Europie. Od początku epidemii w Hiszpanii wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 694 tys. osób, z których 31 tys. zmarło.

14:49 Warszawa

List intencyjny ws. wykorzystania dronów do walki z koronawirusem podpisany został w czwartek pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. Dzięki współpracy pomiędzy instytucjami drony zostaną wykorzystane do transportu próbek medycznych.





Już 29 kwietnia odbył się pierwszy lot z próbką krwi i pokazaliśmy w ten sposób, że nie tylko w warstwie teoretycznej, ale to już się dzieje. Można powiedzieć, że jutro zaczyna się dzisiaj - powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, w wystąpieniu wideo pokazanym podczas konferencji prasowej.





14:47 Słowacja

Na Słowacji drugi dzień z rzędu odnotowano rekordowy przyrost potwierdzonych nowych przypadków infekcji koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W środę przybyło 360 nowych przypadków, gdy we wtorek liczba ta wynosiła 338.



Aktywnych przypadków zakażeń koronawirusem na Słowacji jest obecnie 3610. W szpitalach na Covid-19 leczonych jest 119 pacjentów, z których 14 na oddziałach intensywnej terapii.

14:36 Pomorze

Po wykryciu zakażeń SARS-CoV-2 pomorskie stacje sanepidu wydały dotąd 93 pozytywne opinie o wprowadzeniu w szkołach woj. pomorskiego nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym. Na kwarantannie przybywa 3206 uczniów i 525 nauczycieli.



Aktualne dane o sytuacji w pomorskich szkołach w związku z epidemią podała na swojej stronie internetowej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku.

Z zamieszczonych w portalu informacji wynika, że od początku roku szkolnego stacje sanepidu w regionie wydały w sumie 93 opinie umożliwiające wprowadzenie w placówkach oświatowych nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym.

14:32 Pandemia kontra ruch uliczny

Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności - wynika z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), wchodzącego w skład Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).



Jazdę samochodem ograniczyło w trakcie trwania pandemii 25% Polaków, natomiast aż 63% badanych przez KOZK deklaruje gotowość do rzadszego korzystania z samochodu po pandemii. Jednocześnie 52% mieszkańców Polski uważa, że limitowanie jazdy samochodem w wysokim stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu. Wydaje się zatem, że po doświadczeniach pandemii jesteśmy gotowi rzadziej korzystać z samochodów i widzimy w tym dobry sposób na walkę ze zmianami klimatu - wyjaśnia minister klimatu Michał Kurtyka.



14:30 Biała Podlaska

Prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk od czwartku jest na kwarantannie. Urząd miasta pracuje normalnie - poinformowała rzeczniczka magistratu Gabriela Kuc-Stefaniuk.



Kuc-Stefaniuk wyjaśniła, że prezydent Litwiniuk został skierowany na kwarantannę w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów szkoły podstawowej, w klasie, do której również uczęszcza dziecko prezydenta.



Sanepid zadecydował, aby skierować uczniów tej klasy na kwarantannę, która obejmuje także rodziny z nimi mieszkające.

13:49 Piła

Potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Stanisława Staszica w Pile (woj. wielkopolskie). Sześć osób, m.in. z kierownictwa placówki, które miały kontakt z zarażonym, zostało objętych kwarantanną.



13:48 Iran

W ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Iranie powiększył się o 175, łącznie na Covid-19 zmarło 25 015 osób - poinformowało w ministerstwo zdrowia. Iran jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem Bliskiego Wschodu.



W Iranie wykryto 436 319 zakażeń SARS-CoV-2, z czego 3 521 w ciągu ostatnich 24 godzin - przekazała rzeczniczka resortu zdrowia Sima Sadat Lari.

Dodała, że blisko 368 tys. pacjentów uznano za wyleczonych, a prawie 4 tys. chorych jest w stanie krytycznym.



Przedstawicielka ministerstwa zdrowia w swoim telewizyjnym wystąpieniu po raz kolejny zaapelowała o prawidłowe używanie maseczek, które może spowolnić przenoszenie się wirusa. Przypomniała też o konieczności częstego mycia rąk.

13:47 Kraków

Lotnisko Kraków Airport otrzymało akredytację przyznawaną przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI) dotyczącą nowych zasad postępowania w związku z pandemią COVID-19. Według władz portu, to pierwszy taki dokument przyznany lotnisku w Polsce.



Akredytacja ACI Airport Health Accreditation obejmuje zasady opracowane dla portów lotniczych dotyczące przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. Przygotowały je międzynarodowe organizacje lotnicze: ICAO, EASA oraz ACI.



Cieszymy się, że Kraków Airport dołączył do lotnisk o najwyższym standardzie obsługi, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort pasażerów oraz wszystkich osób pracujących w porcie lotniczym - zaznaczył prezes lotniska Radosław Włoszek.

13:45 Łódź

Dwa licea w Łodzi przeszły w czwartek na nauczanie zdalne z powodu wykrycia przypadków zakażenia koronawirusem u uczniów - poinformował łódzki magistrat.

Chodzi o XX LO przy ul. Bohdanowicza i o XXXIII LO przy ul. Kusocińskiego.

Jak przekazała Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi, w XX LO zakażenie koronawirusem stwierdzono u ucznia III klasy. W związku z tym na kwarantannę skierowano 13 nauczycieli i 26 uczniów, którzy mieli kontakt z zakażonym.



13:43 Japonia

Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach z optymizmem wypowiedział się na temat organizacji przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio, biorąc pod uwagę niedawne wznowienie wielkich imprez sportowych i postęp w opracowywaniu szczepionki na koronawirusa.



Widzimy, że sport wraca powoli, ale zdecydowanie, co pokazuje nam, pokazuje światu, że możemy organizować bezpieczne imprezy nawet bez szczepionki - powiedział Bach na spotkaniu online przedstawicieli MKOl i strony japońskiej.



Z powodu koronawirusa igrzyska w Tokio, pierwotnie zaplanowane na lato tego roku, zostały przełożone o 12 miesięcy. Ostatnio pandemia przybiera na sile, ale Bach jest optymistą co do skuteczności walki z nią. Mamy bardzo zachęcające wiadomości na temat rozwoju szczepionek - powiedział.

13:36 Polityka

Chcemy uniknąć kolejnego lockdownu, chcemy utrzymać równowagę pomiędzy siłą gospodarki, tempem wychodzenia z kryzysu, a dbałością o wszystkie sprawy związane ze zdrowiem publicznym - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu premierów V4 z szefową KE.

My w Polsce, ale także w Republice Czeskiej, na Węgrzech zadbaliśmy o to bardzo dobrze, ale przed nami na pewno jeszcze kilka miesięcy, mam nadzieję, że ostatnich kilka miesięcy, oby bardzo krótkich, zmagania z tą pandemią - dodał.

12:35 Portugalia

Rząd Portugalii potwierdził nasilanie się zakażeń koronawirusem w domach spokojnej starości. Do popołudnia przypadki infekcji potwierdzono już w około 80 z 2000 tego typu ośrodków działających w całym kraju. Na początku września placówek takich było zaledwie 20. W przypadku 40 domów seniora mowa jest o masowych przypadkach. Chorych jest już ponad 700 podopiecznych.

12:09 Polska

Szpital w Kościerzynie i Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku - decyzją Wojewody Pomorskiego - szpitalami wysokospecjalistycznymi - dowiedział się reporter RMF FM. Apelowali o to samorządowcy, między innymi w związku z problemami Szpitala Zakaźnego w Gdańsku. Jedynego, przewidzianego wcześniej w całym województwie, do leczenia chorych na Covid-19.

12:02 Badania ekspertów

Najnowsze badania sugerują, że większość osób zakażonych koronawirusem przynajmniej po jakimś czasie wykazuje objawy Covid-19. Zaledwie jedna piąta z nich nie ma żadnych dolegliwości.

Z tych samych badań wynika, że zakażone koronawirusem osoby, które nigdy nie wykazywały objawów Covid-19, o 65 proc. rzadziej przenosiły patogen na innych ludzi.

Najnowsze badania potwierdzają zatem, że w zmaganiach z pandemią bardzo ważne jest przestrzeganie zalecanych wciąż zasad, czyli noszenie maseczek ochronnych, zachowanie dystansu społecznego oraz utrzymanie odpowiedniej odległości podczas bezpośrednich kontaktów.

11:59 Indonezja i Filipiny

Drugi dzień z rzędu w Indonezji odnotowano rekordową liczbę nowych przypadków koronawirusa - 4634. Jak podały w czwartek władze tego kraju, liczba zgonów wśród chorych na Covid-19 wzrosła o 128 i przekroczyła 10 tys.

Nieco lepsza sytuacja panuje na Filipinach, kraju o największej liczbie potwierdzonych zakażeń w Azji Południowo-Wschodniej. W czwartek władze poinformowały o 2180 nowych zdiagnozowanych zakażeniach koronawirusem oraz 36 zgonach zakażonych osób.

11:37 Polska

To efekt zwiększonych kontaktów międzyludzkich - skomentował czwartkowy, rekordowy wzrost nowych przypadków Covid-19 rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył też, że nie ma większych ognisk zakażeń, są one nieduże i rozproszone.

Podkreślił, że sami jesteśmy świadkami tego, co dzieje się na polskich ulicach. "Jest to logiczna konsekwencja większej liczby spotkań, kontaktów" - wyjaśnił.

Dodał, że do tych wysokich wartości trzeba się przyzwyczaić, a najważniejsze jest obłożenie szpitali.

11:13 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 23,7 tys. testów na obecność koronawirusa, stwierdzono 1136 nowych przypadków zakażeń, najwięcej od początku epidemii - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

We wtorek wykonano ponad 22,5 tys. testów na obecność koronawirusa, natomiast w poniedziałek - ponad 12,2 tys. testów.

Ogółem przebadano dotąd 3 mln 201 tys. 501 próbek pobranych od 3 mln 71 tys. 718 osób.

10:57 NOWE DANE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1136 osób - to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Z powodu Covid-19 zmarło kolejne 25 osób - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

10:30 Finlandia

Ministerstwo zdrowia Finlandii ostrzegło, że po kilku miesiącach stabilizacji koronawirus znów może zacząć szybko rozprzestrzeniać się w kraju. W ciągu ostatnich dwóch tygodni średnia nowych zakażeń podwoiła się, choć wciąż jest na niskim poziomie.

Resort uznał za "alarmujący" fakt, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto 798 przypadków SARS-CoV-2 wobec 387 zakażeń w poprzednim okresie. We wtorek odnotowano w Finlandii 149 infekcji, czyli najwięcej od początku maja.

Mimo to Finlandia nadal jest jednym z najmniej dotkniętych pandemią Covid-19 krajów Europy.

10:24 Polska

U dwóch nauczycieli i u jednego ucznia z dwóch szkół podstawowych w Łodzi wykryto w ostatnich dniach zakażenie koronawirusem - poinformował w czwartek łódzki magistrat. Chodzi o SP nr 137 i SP nr 153.

10:15 Polska

Od początku epidemii wyzdrowiało 66 158 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem; w ciągu ostatniej dobry - 597 pacjentów. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 964 osób (7 osób mniej niż w środę), pod respiratorem jest 91 chorych (2 więcej).

Kwarantanną objętych jest 125 220 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 11 089 osób.

10:10 Rosja

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji szósty dzień z rzędu przekracza 6 tysięcy; jak podał w czwartek sztab rządowy, wykryto 6595 nowych infekcji. Zmarło 149 osób, a wyleczonych zostało w ciągu ostatniej doby 6130 pacjentów.

Najwięcej zakażeń - 1050 - wykryto od środy w Moskwie. Liczba nowych zachorowań w stolicy, która w sierpniu wahała się od 600-700 w ciągu doby, powróciła teraz do poziomów z końca czerwca.

09:49 Izrael

Rząd Izraela zdecydował o zaostrzeniu ograniczeń w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Premier Benjamin Netanjahu ocenił, że wzrost liczby infekcji SARS-CoV-2 popycha kraj "na skraj przepaści".

18 września Izrael powrócił do kwarantanny po raz drugi w czasie pandemii. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia liczba dobowych zakażeń SARS-CoV-2 sięgnęła prawie 7000 w 9-milionowym kraju, co poważnie nadwyrężyło zasoby niektórych szpitali - informuje agencja Reutera.

09:24 Węgry

750 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatnich doby na Węgrzech i zmarło siedmioro kolejnych chorych na Covid-19.

Według obecnie obowiązujących w kraju przepisów trzeba nosić maski ochronne w sklepach, środkach komunikacji publicznej, kinach, teatrach, instytucjach opieki zdrowotnej i biurach przyjmujących klientów. Lokale rozrywkowe mogą być otwarte tylko do godz. 23.

Oprócz tego od 1 września Węgry przywróciły kontrolę graniczną. Obywatele innych państw nie mają wstępu na terytorium Węgier.

09:16 Ukraina

Liczba aktywnych zakażeń koronawirusem wynosi obecnie na Ukrainie ponad 100 tysięcy. Minionej doby wykryto 3372 infekcje, 52 chorych zmarło.

Wśród osób zakażonych SARS-CoV-2, które zmarły minionego dnia, było dziecko. To drugi przypadek śmiertelny wśród dzieci chorych na Covid-19 od początku epidemii na Ukrainie.

09:14 Polska

W czwartek wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przeszli na zdalne nauczanie. Powodem są trzy przypadki zakażenia koronawirusem wśród uczniów kl 1, 2 i 3 tej placówki.

Do tej pory w szkołach w Opolu odnotowano już przypadki zakażeń koronawirusem w żłobku nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 20, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz na warsztatach terapii zajęciowej w jednym z ośrodków rehabilitacji.

08:45 Czechy

Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w Czechach wzrosła w środę o 2309. Od początku pandemii zmarło 555 osób.

Od początku września liczba hospitalizowanych z powodu koronawirusa wzrosła trzykrotnie. Trzykrotnie więcej jest także ciężkich przypadków. Minister zdrowia Roman Prymula powiedział w środę, że szpitale muszą przygotować dodatkowe miejsca dla chorych z Covid-19. Według niego w Pradze brakuje już specjalistycznych łóżek potrzebnych przy leczeniu ciężkich przypadków, które wymagają oddychania pozaustrojowego.

07:49 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 2143 nowe infekcje koronawirusem, zmarło 19 zakażonych - podał w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Nowych zakażeń jest o prawie 400 więcej niż dzień wcześniej. Według Instytutu głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

06:52 Włochy

W szkołach w stołecznym regionie Lacjum we Włoszech rozpoczynają się w czwartek masowe badania uczniów na obecność koronawirusa przy użyciu błyskawicznych testów. Badania są dobrowolne i wymagają zgody rodziców.

Media podkreślają, że badania te, dające wynik w ciągu kwadransa, mogą stanowić prawdziwy przełom w działaniach na rzecz powstrzymania zakażeń koronawirusem przede wszystkim dlatego, że zastąpią dotychczasowe testy, na rezultat których trzeba czekać jedną lub dwie doby. W przypadku przeciążenia systemu służby zdrowia czas ten wydłuży się nawet do pięciu dni, czego - jak zaznaczono - należy spodziewać się wraz z nadejściem jesieni i sezonu zachorowań na grypę oraz inne infekcje.

06:03 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 33 281osób, a z powodu Covid-19 zmarło 869 pacjentów.

Według danych ministerstwa od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już 138 977.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.

05:57 Covid-19 a długość życia

Jeśli rozprzestrzeniania się choroby nie zostanie zatrzymane, Covid-19 prawdopodobnie doprowadzi do skrócenia oczekiwanej długości życia na obszarach najciężej dotkniętych. Tak wynika z nowych badań, opublikowanych w czasopiśmie "PLOS ONE". Więcej na temat tego badania przeczytacie <<< TUTAJ>>>





05:44 USA

1220 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w środę w Stanach Zjednoczonych. Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w USA bliska jest 7 milionów. Łącznie od wybuchu epidemii w USA z powodu koronawirusa śmierć poniosło 201 930 osób.

Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson ogłosił, że rozpoczął trzecią fazę badań nad potencjalną szczepionką przeciwko koronawirusowi. To czwarty preparat z tak zaawansowaną fazą testów w Stanach Zjednoczonych.