Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odmrożenie wszystkich branż po 17 stycznia. Jak podkreślono, utrzymanie ograniczeń może doprowadzić do fali bankructw. "Kontynuowanie polityki otwierania i zamykania branż na podstawie trudnych do określenia przesłanek, może kosztować nas zaprzepaszczenie znacznej części dorobku wypracowanego w ostatnich trzech dekadach" - czytamy w apelu ZPP. "Musimy wrócić do normalnego życia" - podkreślono. Zwrócono też uwagę na chaos i niejasne przesłanki decyzji o kolejnych restrykcjach.

