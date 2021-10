"Jesteśmy niestety coraz bliżej rekomendacji, by wprowadzić w wybranych powiatach obostrzenia dla osób niezaszczepionych" - przyznaje profesor Andrzej Horban, szef działającej przy premierze Rady Medycznej w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 1362 nowe zakażenia Covid-19. To o ponad dwie trzecie więcej niż tydzień temu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy wybranych powiatów mogą się spodziewać m.in., że jeśli nie są zaszczepieni, nie będą mogli chodzić do restauracji. Na pewno będzie sprawdzanie paszportów covidowych przy wejściu do restauracji - mówi profesor Andrzej Horban. I dodaje: Tak zwany model francuski jest realny. Należałoby go w pierwszej kolejności wprowadzać. Ludzie, którzy są zaszczepieni i są zdrowi, nie powinni podlegać tego typu ograniczeniom. Powinny podlegać ograniczeniu ci, którzy nie chcą skorzystać z dobrodziejstwa szczepień.



Kiedy może nastąpić wprowadzanie nowych ograniczeń? Mniej więcej koło szczytu epidemii. Za miesiąc, za 6 tygodni - taki scenariusz jest możliwy - twierdzi profesor.



Pytany przez reportera RMF FM, czy możemy coś zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wprowadzenia obostrzeń, odpowiada: Oczywiście, zaszczepić się. A ci, którzy już są zaszczepieni, którzy już są zaszczepieni - niech nadal noszą maski w przypadku, kiedy nie mogą zachować dystansu 1,5 metra, bo mimo wszystko do transmisji wirusa dochodzi.





Czy możemy spodziewać, że dalej nastapi wzrost zakażeń - nawet o kilkadziesiąt procent? Horban nie ma wątpliwości: Wzrosty zakażeń będą nawet większe, dlatego że ta epidemia na powrót się rozkręca, gdyż ona zależy również od liczby ośrodków zakażeń, liczby osób chorych - przekładając na język potoczny. Im więcej osób będzie chorych, tym więcej osób będzie zakażonych. Więc ta epidemia będzie przyspieszała. To dopiero początek przyspieszenia.

Pytany o to, jak będzie wyglądał październik, profesor odpowiada, że teraz czeka nas duży wzrost, w drugiej połowie października - na pewno będzie duży wzrost zakażeń, podobnie w listopadzie i być może dopiero w grudniu będziemy widzieli "falę opadajacą? Czy możliwy jest scenariusz kilkunastu tysięcy zakażeń? Mam nadzieję, że nie, ale kilka tysięcy jest niestety bardzo realnym celem - odpowida profesor.

W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 1362 nowe zakażenia koronawirusem. Dla porównania - w ubiegły piątek zdiagnozowano 813 nowych infekcji. Zmarło 16 pacjentów z Covid-19.



Najwięcej - aż 274 - pochodzi z Lubelszczyzny. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa: mazowieckie (230), podlaskie (105), zachodniopomorskie (105), małopolskie (94), podkarpackie (73), dolnośląskiego (72), wielkopolskie (69), śląskie (67), łódzkie (65), pomorskie (53), warmińsko-mazurskie (48), kujawsko-pomorskie (37), opolskie (18), świętokrzyskie (18) i lubuskiego (14). 20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.