"To bardzo nietypowy tydzień, bardzo zamknięty, rodzinny i nawet osoby chore mogą opóźniać pójście do lekarza" – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Wskazał, że o tym, czy liczba zakażeń spadnie, będzie się można przekonać dopiero w ciągu najbliższych dni.

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 9 902 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 64 osoby chore na Covid-19.

Tydzień temu, w poniedziałek 29 marca, badania potwierdziły 16 965 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło wtedy 48 chorych. Dwa tygodnie temu, 22 marca, było to odpowiednio: 14 578 przypadków zakażenia i 65 zgonów.



Bardzo bym się cieszył, gdyby rzeczywistość (w związku z liczbą zakażeń - PAP) była taka, jak wychodzi w tej chwili, ponieważ wskazywałoby to, że zaczyna się nam poważny spadek - powiedział w rozmowie wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



Dodał jednak, że ma obawy, iż może to być spadek "świąteczny", wynikający z "niechęci do psucia sobie świąt myśleniem o chorobie".



Dopytywany o to, czy można już spodziewać się mniejszej liczby zakażeń w kolejnych dniach wskazał, że zalecałby ostrożność. To bardzo nietypowy tydzień, bardzo zamknięty, rodzinny i nawet osoby chore mogą opóźniać pójście do lekarza - wskazał wirusolog.



Przekonamy się w ciągu najbliższych dwóch dni - dodał prof. Gut.



Komentując liczbę zgonów, przypomniał, że jest ona "opóźniona o ok. 2-3 tygodnie w stosunku do liczby zachorowań". Przy tamtych liczbach zachorowań mamy mniejsze obciążenie, czy też łagodniejszy przebieg choroby. Cały czas wśród osób, które swoje kontakty z COVID-19 zakończyły, przeżywa 97 proc., a ok. 3 proc. umiera i jest to wartość stała od dłuższego czasu - zaznaczył wirusolog.