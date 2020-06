Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tzw. Tarczę antykryzysową 4.0 - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda / /Łukasz Gągulski / PAP

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Przegłosowane poprawki

W piątek Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tej ustawy. 32 miały charakter legislacyjny, a 59 - merytoryczny.

Zgodnie z przyjętą poprawką Senatu, nieco zmieniony został tytuł ustawy oraz przepis określający jej zakres. Nowa nazwa to ustawa o "dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19".

Przyjęto poprawkę, która ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych tak, by uwzględniały i równoważyły interesy wszystkich stron.



W ustawie znalazła się też senacka poprawka, która doprecyzowuje definicję "powierzchni handlowej" w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.



Przyjęto też poprawki, które pozwalają, by wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.



Sejm odrzucił natomiast poprawkę, wykreślającą z ustawy część przepisów, które - zdaniem Senatu - nie są związane z COVID-19. Chodziło m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów powszechnych.



Przepadły też poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.