"Proszę o to, byśmy nie rozluźniali dyscypliny, bo do zwycięstwa wciąż daleka droga, ale ono nadejdzie - głęboko w to wierzę" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, dziękując Polakom za to, że pozostają w domach w czasie epidemii koronawirusa.

Mateusz Morawiecki / PAP/Leszek Szymański /

Szef rządu pod swoim wpisem zamieścił zdjęcia wykonane w Warszawie, na której widać puste ulice, aleje i place stolicy.

Tak wyglądała stolica naszego państwa w ciągu ostatnich kilku dni. Warszawa - na co dzień wielkie, europejskie, tętniące życiem miasto, które jest wizytówką naszego sukcesu gospodarczego, zamarło. Ale tym razem te puste ulice stały się czymś więcej. Symbolem polskiej woli walki, odpowiedzialności obywatelskiej, dyscypliny i nadziei. Wiary, że choć przed nami trudny czas, i do końca nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień - to jednak jako społeczeństwo walczymy z całych sił o lepsze jutro dla naszych rodzin - napisał szef rządu.



Premier poinformował również o zakończeniu piątkowego posiedzenia gospodarczego sztabu kryzysowego.



Polski rząd również walczy z całych sił o to, by ulice wszystkich polskich miast, miasteczek i wsi ponownie zapełniły się ludźmi, a zamknięte firmy z powrotem otworzyły się na klientów. Dziś czeka nas jeszcze praca do późna w nocy, bo najważniejsza ustawa o tarczy antykryzysowej wciąż jest procedowana w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie spoczniemy, dopóki nie zostanie przyjęta, bo w walce z kryzysem liczy się każda godzina - czytamy we wpisie Morawieckiego.



Szef rządu podziękował wszystkim Polakom za to, że zostają w domu w czasie panującej epidemii.



Wasza postawa napawa mnie dumą i daje siłę do walki. Proszę o to, byśmy nie rozluźniali dyscypliny, bo do zwycięstwa wciąż daleka droga. Ale ono nadejdzie. Głęboko w to wierzę i będę ciężko pracował, by przeprowadzić Polskę przez to wielkie pokoleniowe wyzwanie - napisał Morawiecki.