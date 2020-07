"Rządowy zespół zarządzania kryzysowego skłania się ku temu i właściwie taka kierunkowa decyzja dzisiaj zapadła, aby nowe obostrzenia (…) raczej były wprowadzane na terenie poszczególnych powiatów, poszczególnych obszarów Polski" - przekazał po posiedzeniu sztabu kryzysowego rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego. Gdyby faktycznie zapadła decyzja o przywracaniu restrykcji w niektórych regionach, to podstawowe obostrzenie miałoby dotyczyć zaostrzenia limitów osób w sklepach, urzędach i innych miejscach publicznych. W ostatnich dniach notowaliśmy rekordowe liczby nowych zakażeń koronawirusem, co więcej - jak przyznał resort zdrowia - w najbliższym czasie będą one utrzymywać się na wysokim poziomie.

