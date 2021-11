Jak Podkarpacie radzi sobie z kolejną falą pandemii koronawirusa? „Na dziś mamy 1635 łóżek dla pacjentów z Covid-19 i 176 respiratorów. Zajęte jest 1376 łóżek zwykłych i 141 miejsc respiratorowych” – powiedziała w rozmowie z RMF FM wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. „95 proc. osób hospitalizowanych to osoby niezaszczepione. Do wsparcia respiratorowego są kierowane tylko osoby niezaszczepione. To jest wyraźne wskazanie i zachęta do tego, żeby się chronić” - dodała.

