Na dziś 1 września to termin, w którym w całej Polsce uczniowie rozpoczną naukę. Ewentualne wyłączenia i wprowadzenie nauki zdalnej odbędzie się tylko tam, gdzie będzie to konieczne – podkreślił w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Coraz częściej padają postulaty opóźnienia o 2 tygodnie roku szkolnego, by powracający z wakacji uczniowie mogli przejść kwarantannę.

