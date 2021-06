Od dzisiaj więcej osób może przebywać m.in. w hotelach, galeriach handlowych, restauracjach, kasynach czy na poczcie, a także podróżować środkami transportu publicznego. Działalność mogą wznowić m.in. dyskoteki. Nowe zasady obowiązują do końca wakacji.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od dzisiaj do 31 sierpnia, hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 do 75 proc. obłożenia. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Także lokale gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, mogą przyjmować więcej klientów - maks. 75 proc. obłożenia. Do piątku było to do 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić, co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości, co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.



Poluzowane zostały również limity dla uczestników targów, kongresów i konferencji. Na sali, w której jest realizowana tego rodzaju działalność, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw. powierzchni pomieszczenia. Dotychczas limit ten wynosił 1 osobę na 15 mkw.



Więcej ludzi może też przebywać na siłowni i w klubie fitness oraz w obiektach i placówkach świadczących usługi pocztowe - 1 osoba na 10 mkw, a także w kasynach - 1 osoba na 10 mkw powierzchni miejsca prowadzenia działalności. Obsługa oraz klienci muszą jednak zakrywać usta i nos.



Więcej osób może także podróżować środkami transportu zbiorowego - maks. 100 proc. obłożenia. Dotychczas środkami transportu publicznego można było przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 75 proc. obłożenia. Pasażerów nadal zobowiązani są do zakrywania maseczką ust i nosa.



Zasłanianie ust i nosa maseczką nadal obowiązuje w autobusie, tramwaju i pociągu, sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie.