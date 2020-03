Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 19 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie zanotowono już 123 przypadki – w tym trzy zgony.

Przewożenie pacjentów do innych szpitali ze Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu / Andrzej Grygiel / PAP

Nowe przypadki koronawirusa, o których informowano w niedzielę rano, dotyczą:

1 osoby z woj. podkarpackiego (Leżajsk),

2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa),

1 osoby z woj. świętokrzyskiego (Kielce),

1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda),

1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),

1 osoby z woj.lubelskiego.

Kolejne przypadki, o których poinformowano w niedzielę po południu, dotyczą:





4 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa),

3 osób z woj. łódzkiego (Łódź)

1 z woj. lubuskiego (Zielona Góra).

W niedzielę wieczorem podano informację o 4 kolejnych przypadkach, które dotyczą:





2 osób z woj. śląskiego (Bytom, Zawiercie),

1 osoby z woj. łódzkiego (Łódź),

1 osoby z woj. lubelskiego (Biłgoraj).



ZOBACZ MAPĘ: Zdiagnozowane przypadki koronawirusa w Polsce>>>

Pierwsza osoba zmarła we czwartek w Poznaniu . To była 57-letnia pacjentka, która - jak informuje MZ - miała poważne problemy zdrowotne.

W piątek zmarł 73-latek , który był hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Stan mężczyzny od początku był określany jako ciężki.



W sobotę wieczorem poinformowano o śmierci trzeciego pacjenta - to 66-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Lublinie.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem resort poinformował 4 marca. Od tego czasu osoby z koronawirusem były hospitalizowane m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.



W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego . Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.