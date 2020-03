Wprowadzenie stanu epidemii nie oznacza przełożenia terminu wyborów - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W piątek po południu premier Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami zdrowia i nauki - Łukaszem Szumowski i Dariuszem Piontkowskim, poinformował o kolejnych decyzjach rządu w związku z epidemią koronawirusa.



Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii - oświadczył premier.



Jak dodał, daje on nowe prerogatywy, ale też "nakłada na nas nowe obowiązki". W późniejszej części konferencji szef rządu zastrzegł, że wprowadzenie stanu epidemii nie oznacza przełożenia terminu wyborów. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja.



Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiejnocy. To trudna decyzja, ale ważna i potrzebna, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa - dodał.