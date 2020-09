Przepisy dotyczące organizacji wesel wkrótce mogą zostać zaostrzone - zapowiada rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziś stwierdzono 595 nowych przypadków koronawirusa, wiele pochodzi właśnie z ognisk weselnych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Obostrzenia miałyby wejść w życie dość szybko - za tydzień lub dwa. Ministerstwo czeka na wznowienie pracy przez parlament, by np. wymóg rejestracji wesel i weselników wpisać do ustawy.

Ograniczenie liczebności imprez weselnych do 100 a być może do 50 osób wydaje się przesądzone, bo daje to efekty w strefach żółtej i czerwonej. Ograniczenie liczebności wesel w tych strefach przynosi rezultaty, bo w tych powiatach na weselach nie notujemy zakażeń - mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andruszkiewicz. Dodaje, że tylko dziś w aż czterech województwach są ogniska weselne - to mazowieckie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie.

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych - 100, a w czerwonych - 50.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 595 nowych przypadkach koronawirusa oraz śmierci aż 20 osób. Wyzdrowiała także rekordowa liczba chorych od początku pandemii - aż 835 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce SARS-CoV-2 zaraziło się 68 517 osób, a 2078 zmarło.