"Zakładajmy maseczki na cmentarzach, gdy jest tłoczno, bo choć nie ma takiego obowiązku, to jest zdrowy rozsądek oraz troska o siebie i innych" – zaznacza minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na otwartej przestrzeni, m.in. na terenie cmentarzy, nie ma konieczności zakrywania nosa i ust. Maseczki - chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone - nosić trzeba w przestrzeniach zamkniętych m.in. w kościołach.



Minister zdrowia w związku z dniem Wszystkich Świętych apelował publicznie kilka dni temu, by w dużych skupiskach ludzi, w czasie odwiedzania grobów bliskich, zakładać maseczki. Do odpowiedzialności za siebie i innych odwołał się także w wypowiedzi dla PAP. Pamiętajmy, że mamy epidemię; pamiętajmy, jak szybko rozprzestrzenia się wirus w mutacji Delta. Zagrożenie zakażeniem w dużych skupiskach ludzi jest większe - wskazał.



Jak dodał, "nie ma nakazu noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta na dworze, ale jest zdrowy rozsądek oraz troska o siebie i innych".



Nie pozwólmy, by epidemia przyspieszyła jeszcze bardziej. Tam, gdzie kontakt z innymi ludźmi jest bardzo bliski, zakładajmy maseczkę. Chrońmy zdrowie, bo nie mamy nic cenniejszego w życiu - zaznaczył.



1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym (2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych. Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych to dwa święta, które 1 listopada obchodzą luteranie.