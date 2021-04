Rząd ma ogłosić szczegóły luzowania obostrzeń od przyszłego tygodnia. Rozważane jest podzielenie Polski nawet na trzy strefy obostrzeń - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Konferencję rządu ws. luzowania obostrzeń będziemy dla Was transmitować na naszej stronie.

Wideo youtube

Jeszcze przed konferencją dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda ustalił, że jeżeli chodzi o powrót dzieci do szkół, to będzie to możliwe tylko w klasach I-III podstawówek - ale też nie wszędzie.

Pojawiła się propozycja, by podzielić Polskę na trzy strefy. W pierwszej strefie nastąpiłoby pełne otwarcie szkół dla klas I-III. To możliwe na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie.

W drugiej strefie możliwe byłoby hybrydowe otwarcie klas I-III, czyli jednego dnia połowa uczniów przychodziłaby do szkoły, a połowa uczyłaby się z domu, a następnego dnia nastąpiłaby zamiana. To opcja rozważana na przykład dla Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i Małopolski.

Trzecia strefa - obejmująca Śląsk - oznaczałaby przedłużenie obostrzeń.

Rząd rozważał także otwarcie części handlu i branży kosmetycznej - ustalili dziennikarze RMF FM. Możliwe miałoby być otwarcie od poniedziałku salonów fryzjerskich, manicure i tatuażu.

Zdj. ilustracyjne /HENNING BAGGER /PAP/EPA





Jeżeli natomiast chodzi o poluzowanie handlu, to rozważane jest otwarcie wielkich sklepów budowlanych i meblarskich. Oczywiście z limitami wstępu i raczej tylko w tych regionach, w których sytuacja szpitalna i koronawirusowowa na to pozwala - czyli na wschodzie Polski.

Większość obowiązujących obecnie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa przedłużono do 25 kwietnia, ale od 19 kwietnia zostały otwarte żłobki i przedszkola. Hotele pozostaną nieczynne włącznie do 3 maja.



Już wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdzał wcześniejsze nieoficjalne informacje dziennikarzy, że rozważany jest regionalny wariant luzowania obostrzeń. Zaznaczył, że pod uwagę brana będzie zarówno liczba zakażeń, jak i obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorów.







Dziś blisko 14 tys. nowych zakażeń, zmarło 740 chorych na Covid-19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 13 926 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem . To osoby z województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260).

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób.





Obecnie obowiązujące obostrzenia

Jakie obostrzenia obowiązują dziś:

Nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów,

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte,

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2,

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte,

W kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra,

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe,

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej.

/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.