Stołeczni policjanci 2572 razy podejmowali czynności wobec osób łamiących przepisy o zakazie zgromadzeń - poinformowała w czwartek rano Komenda Stołeczna Policji.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowali na swojej stronie internetowej warszawscy policjanci, od 24 marca funkcjonariusze 2572 razy podejmowali czynności wobec osób łamiących przepisy o zakazie zgromadzeń.

Nałożono 1996 mandatów karnych. W pozostałych przypadkach kierowane są wnioski o ukaranie do sądu. Ostatnia doba to 218 kolejnych informacji przekazanych do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. W sumie takich informacji przekazano już 604. W tych przypadkach mogą być zastosowane jeszcze surowsze kary administracyjne - zaznaczyli policjanci.

Wskazali również, że w środę mandatami ukarano 28 osób za naruszenie art. 54 kodeksu wykroczeń (naruszanie przepisów o zachowywaniu się w miejscach publicznych - PAP). Z tego samego artykułu, w związku z odmową przyjęcia mandatów do sądu skierowane są kolejne 93 wnioski o ukaranie - dodali.

Działania policji wspiera kilkuset żołnierzy i funkcjonariuszy straży miejskiej. Patrole można spotkać we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą obejmującą ją kwarantannę, a także na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń w miejscu publicznym, może wynosić nawet 30 tys. zł. Osobom, które - mając świadomość zakażenia koronawirusem - narażają na to zakażenie innych, grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku narażenia wielu osób - do 10 lat.