Ministerstwo Zdrowia informuje o 27 086 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 445 zakażonych osób. To najwyższa liczba zgonów od początku pandemii. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 493 765 zakażonych. Zmarło w sumie 7287 chorych na Covid-19.

Oddział intensywnej terapii na stadionie PGE Narodowy w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Resort zdrowia informuje o kolejnych 27 086 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Pochodzą one z województw: śląskiego (3942), mazowieckiego (2951), małopolskiego (2815), dolnośląskiego (2512), wielkopolskiego (2063), kujawsko-pomorskiego (1952), podkarpackiego (1707), łódzkiego (1593), lubelskiego (1542), pomorskiego (1451), świętokrzyskiego (1013), zachodniopomorskiego (903), warmińsko-mazurskiego (826), opolskiego (739), podlaskiego (580), lubuskiego (497).

Zmarło kolejnych 445 osób chorych na Covid-19. 58 spośród nich nie miało tzw. chorób współistniejących.

W ciągu doby wykonano ponad 82,95 tys. testów na koronawirusa.







Bilans epidemii koronawirusa wzrósł tym samym do 493 765 zakażonych. Zmarło 7287 spośród nich. Wyzdrowiało 188 675 zarażonych.







Ostatniej doby zajęte były 1703 respiratory - z ogólnej liczby 2238. Z danych resortu zdrowia wynika, że wolnych jest jeszcze niecałe 10 tys. łóżek dla chorych na Covid-19. W sumie w szpitalach przebywa 19 479 zarażonych koronawirusem.

Na kwarantannie przebywają 433 524 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte są 42 562 osoby.







Kolejne obostrzenia

W związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od jutra wchodzą nowe obostrzenia. Zamknięte będą galerie handlowe, ograniczona zostanie liczba klientów w sklepach spożywczych. Na naukę zdalną od poniedziałku przechodzą dzieci z klas I-III. Nowe zasady mają obowiązywać od najbliższej soboty aż do - jak zaznaczył premier - co najmniej do 29 listopada.

/ Kancelaria premiera /

Zmiany w nauczaniu:

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych - od 9 listopada do 29 listopada;

Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych - do 29 listopada;

Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Ograniczenia w handlu:

Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych . Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;

. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą; Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 - 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 os/15 m2 (bez zmian) - od 7 listopada do 29 listopad

Ograniczenia w działaniu placówek kultury i hotelarskich:

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych - od 7 listopada do 29 listopada;

teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych - od 7 listopada do 29 listopada; Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej - od 7 listopada do 29 listopada;

Rząd wprowadza także ograniczenia, jeżeli chodzi o kościoły. Teraz od soboty w świątyni będzie mogła przebywać 1 osoba na 15m2.