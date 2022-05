Od dzisiaj w Polsce przestał obowiązywać stan epidemii związanej z koronawirusem. Zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Stan epidemii obowiązywał od 20 marca 2020 roku.

/ Marcin Bielecki / PAP

Od 28 marca tego roku zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Nie ma już obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu Covid-19.. Zlikwidowano oddziały covidowe i szpitale tymczasowych dla chorych na koronawirusa.



Od 1 kwietnia zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje teraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Test PCR może zlecić lekarz np. przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Nie ma już możliwości samodzielnego zapisania się na test przez formularz wypełniany online lub przez konsultanta infolinii. Od początku kwietnia nie można też zrobić bezpłatnego testu w kierunku Covid-19 m.in. w aptekach i w mobilnych punktach wymazowych.

Jak wynika z danych z 15 maja tego roku, minionej doby badania potwierdziły 139 zakażeń koronawirusem, w tym 10 ponownych. Nikt chory na Covid-19 nie zmarł - poinformowano w niedzielę na stronach rządowych. Wykonano 5941 testów w kierunku SARS-CoV-2.



W sumie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 003 436 przypadków koronawirusa. Zmarło 116 207 osób z Covid-19.







Czym jest stan epidemii?

To sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze, która ma na celu podjęcie określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Z kolei stan zagrożenia epidemicznego wiąże się z ryzykiem wystąpienia epidemii.



Koniec pandemii nie oznacza końca wirusa, a koniec zagrożenia dla aparatu państwowego nie oznacza końca zagrożenia dla jednostek - powiedział kilka dni temu wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak zaznaczył, "te nowe wydarzenia (zniesienie stanu epidemii) mają charakter bardziej prawno-organizacyjny, a w mniejszym stopniu wpływają na rozprzestrzenianie się wirusa, czy zachowanie społeczeństwa".



"Realne działania, które miały mieć wpływ na przebieg epidemii, były podejmowane do wiosny 2021 r. Ostatnim elementem, który wpływał na nasze zachowanie - a to właśnie jest kluczowe w kontroli pandemii - było zniesienie już wiele tygodni wcześniej obowiązku noszenia maseczek i ograniczeń" - podkreślił profesor.



"O ile jestem zwolennikiem tego, żeby reagować na zmieniającą się sytuację, która w tym momencie nie wygląda źle - wszystkie prognozy krótkoterminowe mówią o tym, że będzie coraz lepiej - to jestem znacznie bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o poczucie triumfu. Obecnie można spodziewać się spadków zakażeń związanym z sezonem letnim, a dodatkowo poziom immunizacji oraz dominacja wariantu omikron zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu. Liczba zgonów i zajętych łóżek jest znacznie mniejsza i cały czas maleje" - powiedział prof. Pyrć. Jak zaznaczył, "po lecie przychodzi jesień i już dwa razy się na to nacięliśmy i za zbytni optymizm zapłaciliśmy życiem ludzkim".