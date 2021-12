Do tej pory mamy wykonane w granicach 16 tys. szczepień dzieci z grupy 5-11 lat - powiedział na piątkowej konferencji Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak zaznaczył, dane są jednak niepełne. "Jak państwo wczoraj widzieliście, do wieczora raportowaliśmy w granicach 500 zaszczepionych dzieci, a po godz. 21 było ich już 12 tys." - podkreślił.

Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat przeciw Covid-19 / Grzegorz Michałowski / PAP

"Liczymy, że dzisiejszy dzień skończymy z podobnym wynikiem. Powinniśmy dzisiaj na koniec dnia odnotować około 20 tys. szczepień w wieku 5-11 lat. Na szczepienia zapisanych jest w tej grupie wiekowej 175 tys. osób. 250 tys. sztuk szczepionek zostało zamówione z punktów szczepień, te 250 tys. sztuk na bieżąco wychodzi z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do punktów szczepień" - poinformował rzecznik MZ.



W czwartek ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.



Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw Covid-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

"W ślad za spadkami zakażeń koronawirusem podąża również spadek hospitalizacji"

"W ślad za spadkami zakażeń koronawirusem podąża również powoli spadek hospitalizacji" - stwierdził Wojciech Andrusiewicz. "W poszczególnych województwach będziemy zwalniali łóżka covidowe i przeznaczali te łóżka dla innych pacjentów" - dodał.



"Dzisiaj kolejny dzień spadków. To już tydzień, kiedy notujemy spadki zakażeń. Spadkom zakażeń towarzyszy również spadek hospitalizacji. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich 3 dniach to już w okolicy 700 zwolnionych łóżek covidowych, czyli 700 łóżek covidowych mniej w systemie, więc widzimy, że w ślad za tymi spadkami z czwartej fali zakażeń podąża również już powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka dla pacjentów z innych zakresów" - powiedział rzecznik MZ.



Jak mówił, "szczególnie jest to ważne tutaj, na Mazowszu, gdzie w ostatnich dniach spadła liczba pacjentów covidowych przewożonych transportem ratownictwa medycznego do szpitali i potrzebne są w tej chwili łóżka dla pacjentów niecovidowych". "Stąd też w najbliższych dniach te łóżka covidowe będą zdejmowane z tego buforu" - przekazał.



"Przeżywamy w zakresie zgonów szczyt tej czwartek fali. To, co ponownie należy podkreślić, dzisiejszego dnia zaraportowanych blisko 600 zgonów, ponad 72 proc. z tych zgonów są to osoby niezaszczepione, więc widzimy tę prawidłowość, że nie schodzimy poniżej 70 proc. osób niezaszczepionych w tych zgonach w ostatnich tygodniach" - zwrócił uwagę Wojciech Andrusiewicz.



Zaznaczył, że "wszyscy, którzy się nie szczepią, biorą na siebie "straszne konsekwencje przegrania walki z covidem".