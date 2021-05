Zakonnice z Katowic i bezdomni, którzy byli pod ich opieką, u których wykryto indyjską mutację koronawisrusa nadal pozostają w izolacji. Jedna z sióstr wciąż ma pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W katowickiej siedzibie zakonu ciągle jest potwierdzone zakażenie. Kolejny test jedna z zakonnic ma mieć wykonany za kilka dni. Wczorajsze badanie, niestety, potwierdziło, że nadal jest ona zakażona. To oznacza, że zarówno inne zakonnice, jak i bezdomni, którzy byli pod ich opieką, nadal muszą przebywać w izolacji w katowickim ośrodku.

W tej chwili w izolacji jest 25 osób: 16 zakonnic i 9 ich podopiecznych. Ich izolacja zaczęła się pod koniec kwietnia, kiedy to u pierwszej z zakonnic stwierdzono zakażenie koronawirusem. Siostra ta trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Przeprowadzone wówczas badania wykazały, że za zakażenie odpowiedzialna była indyjska mutacja wirusa. Nieco później do szpitala trafiła też kolejna zakonnica oraz jeden z bezdomnych.

Jak dotąd w żadnym innym miejscu na Śląsku nie potwierdzono indyjskiej mutacji.

Koronawirus w Polsce

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 516 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 191 osób, które chorowały na Covid-19. 147 z nich miało choroby współistniejące.



Ostatniej doby wykonano ponad 58,1 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 29 911 tys. antygenowych.