Co czwarty z nas przytył w czasie pandemii. To wniosek z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. "Z moich obserwacji wynika, że średnio przybyło od dwóch do pięciu kilogramów" - przyznaje w rozmowie z RMF FM dietetyk kliniczny doktor Hanna Stolińska.

