Gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce: w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 4 280 nowych infekcji. Resort zdrowia poinformował również o śmierci 76 chorych na Covid-19: to kolejny tragiczny rekord pandemii w naszym kraju. Tym samym całkowita liczba wykrytych w Polsce zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła 111 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 2 867. Jest jednak i dobra wiadomość: w ciągu 24 godzin przybyło nam 1 144 ozdrowieńców.

/ Leszek Szymański / PAP

Według danych Ministerstwa Zdrowia, z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby w naszym kraju 8 chorych, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami: 68.

Resort poinformował również o pomyłce we wcześniejszych danych: w raporcie z 7 września lubuski sanepid dwukrotnie odnotował śmierć 62-letniego mężczyzny z Gorzowa Wielkopolskiego. Ten jeden przypadek został więc odjęty ze statystyk.





Jak podało ponadto ministerstwo, największe wzrosty liczby zakażeń koronawirusem - powyżej 500 przypadków - zanotowano w województwach: mazowieckim (598), małopolskim (548) i wielkopolskim (505).

Na dalszych miejscach są w tej statystyce województwa: śląskie (375), pomorskie (313), kujawsko-pomorskie (311), łódzkie (279), dolnośląskie (258), podkarpackie (256), lubelskie (204), świętokrzyskie (159), zachodniopomorskie (116), warmińsko-mazurskie (105), podlaskie (94), opolskie (90) i lubuskie (69).

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to zatem 111 599 zakażeń i 2 867 ofiar śmiertelnych.









Zajętych jest 4 138 łóżek covid i 296 respiratorów

Z raportu dowiadujemy się również, że w ciągu 24 godzin zajętych zostało kolejnych 138 łóżek covidowych - w sumie zajętych jest ich obecnie 4 138 - oraz trzynaście kolejnych respiratorów: w tej chwili urządzeń tych potrzebuje 296 chorych na Covid-19.

Kwarantanną objętych jest obecnie w Polsce ponad 171 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 23 tysiące.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w ciągu 24 godzin przybyło nam 1 144 ozdrowieńców. W sumie więc, od początku pandemii, koronawirusa pokonało w naszym kraju 76 490 ludzi.

Ponad 44 tysiące testów na koronawirusa w ciągu doby

Resort zdrowia powiadomił również, że w ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 44 100 testów na koronawirusa. Tym samym całkowita liczba przeprowadzonych w naszym kraju badań wzrosła do 3 577 810.

Dzisiaj nowa lista powiatów w strefach żółtej i czerwonej

Około południa resort zdrowia ma ogłosić również nową listę powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: jak zapowiedział wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się w sumie ponad 100 powiatów. Obecnie jest ich 51.

"Tych powiatów, które jutro (w czwartek - przyp. RMF) ogłosimy, będzie ponad 100. Musimy się liczyć z tym, że w ramach obostrzeń w strefach żółtych znajdzie się bardzo dużo miast. (...) Nie ma co ukrywać, że na 99 procent Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie" - mówił Andrusiewicz.

Resort zdrowia szykuje zaostrzenie restrykcji

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiada również zaostrzenie restrykcji w strefach.

W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 06:00-22:00 - z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Zakrywanie ust i nosa na wolnym powietrzu obowiązkowe będzie również w strefie żółtej - nie tylko, jak dotąd, w czerwonej. Maseczek nie będziemy jednak musieli nosić m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Zaostrzone zostaną limity dla liczby uczestników przyjęć okolicznościowych i zgromadzeń: w strefie czerwonej będzie to maksymalnie 50 osób, w żółtej - do 75, a w strefie zielonej - do 100 osób.

Resort zdrowia zapowiada również, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie nosi maseczki, na żądanie policji lub straży gminnej będzie musiał okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.