Mamy 29 253 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. 131 osób zmarło. W szpitalach przebywa obecnie 29 071 pacjentów. 2 894 z nich wymaga terapii respiratorowej. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące epidemii w Polsce.

Coraz trudniejsza sytuacja epidemiczna w Polsce

Ministerstwo Zdrowia przekazało dane z ostatniej doby dotyczące koronawirusa. Odnotowano 29 253 nowych zakażonych. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (4652), śląskiego (4647), wielkopolskiego (3652), małopolskiego (2404), dolnośląskiego (2207), pomorskiego (1874), łódzkiego (1580), kujawsko-pomorskiego (1537), podkarpackiego (1333), warmińsko-mazurskiego (885), zachodniopomorskiego (872), lubelskiego (860), świętokrzyskiego (718), opolskiego (668), lubuskiego (636), podlaskiego (356).



Z powodu Covid-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 95 osób.



Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to obecnie 2 250 991 zakażonych. Zmarło 51 884 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 798 922 zarażonych.



W szpitalach zajętych jest 29 071 spośród 38 443 łóżek dla pacjentów covidowych. 2 894 chorych wymaga respiratora. Wolne są 822 takie urządzenia. Na kwarantannie pozostaje obecnie 446 762 osób.

W sobotę w szpitalach przebywało 28 574 chorych na Covid-19, w piątek - 27 779 chorych, w czwartek - 27 118 chorych , w środę - 26 511, we wtorek - 26 075, w poniedziałek - 24 637.



Odpowiednio w tych dniach pod respiratorem było: 2 823 chorych w sobotę, 2 730 w piątek, 2 620 w czwartek, 2 537 - w środę, 2 512 - we wtorek, 2 421 - w poniedziałek.



Tydzień temu w niedzielę, 21 marca, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 23 583 pacjentów, w tym 2 360 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 14 marca, było to odpowiednio: 19 654 i 2 077.