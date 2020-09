​Łóżek szpitalnych i respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem nie zabraknie - zapewnił rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zajęte jest ok. 2,3 tys. łóżek z przygotowanych 6,3 tys. miejsc oraz 130 z 800 respiratorów - podał.

Systematycznie informujemy o tym, ile mamy łóżek (dla pacjentów z koronawirusem - przyp. red.), to nie jest wiedza tajemna. Dla pacjentów z Covidem, na trzech poziomach organizacji szpitali (...) jest obecnie powyżej 6300 łóżek, z czego zajętych jest ok. 2300 - przekazał rzecznik na konferencji, odpowiadając na pytania mediów.

Wzrost liczby miejsc w szpitalach dla zakażonych, jak wyjaśnił, nastąpi najpierw w tych województwach, gdzie w ostatnim czasie odnotowano najwięcej przypadków.



Odnosząc się do danych o liczbie zajętych respiratorów (MZ podało w poniedziałek, że jest to 130 tych urządzeń), rzecznik wskazał, że przy wzroście liczby wykrywanych zakażeń, wzrasta liczba hospitalizacji, a także cięższych przypadków wiążących się z koniecznością użycia respiratora.



Będzie nam też pewnie niestety rosła liczba osób, które przegrają walkę z koronawirusem. Mieliśmy ostatnio 32 przypadki śmierci. To jest prawidłowość, która dotyczy nie tylko Polski - więcej osób zakażonych, to więcej hospitalizacji, to więcej osób pod respiratorami i to jest niestety więcej tej tragicznej statystyki i zgonów - powiedział.





Rzecznik MZ: System jest przygotowany

Na pewno łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje. Jeśli widzimy, że gdzieś występują pewne problemy, to zapada decyzja po stronie wojewodów, żeby nowe łóżka dla pacjentów Covidowych przygotować - powiedział rzecznik MZ.



Andrusiewicz zapewnił, że system jest przygotowany, jeśli chodzi o zabezpieczenie respiratorów.

Zaręczam, w Polsce nie zabraknie respiratorów. Tylko dla pacjentów Covidowych jest w tej chwili około 800 respiratorów. W całej Polsce mamy ponad 11 tys. respiratorów. Jeśli będzie potrzeba zwiększenia bazy respiratorowej dla pacjentów Covidfowych, nie ma najmniejszego problemu - wskazał.

Kolejne oddziały zakaźne

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o kolejnych 1306 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 15 osób.



Jak dowiedział się nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, w najbliższych dniach wojewodowie będą wydawali kolejne decyzje o przekształcaniu szpitali i włączaniu kolejnych placówek do leczenia Covid-19.



Nasz dziennikarz potwierdza zapowiedzi rzecznika Ministerstwa Zdrowia, że baza miejsc w szpitalach zostanie rozszerzona, a jeśli będzie taka potrzeba, liczba respiratorów również wzrośnie.



Sytuacja w Łódzkiem

Jak donosi nasza reporterka Magdalena Grajnert, w tej chwili 63 wolne łóżka są w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, 50 - w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi.

3 wolne łóżka są w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, ale tu w razie potrzeby miejsca zostaną zwiększone o 20.

W Tomaszowskim Centrum Zdrowia dla chorych na Covid-19 czeka 18 wolnych łóżek. Jedynie w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie nie ma w tej chwili wolnych miejsc.

W Łódzkiem nie brakuje miejsc respiratorowych. Na 143 takie miejsca, 99 jest wolnych.