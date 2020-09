Według danych ZNP z pracy odeszło nawet 10 tys. nauczycieli. MEN poproszone o komentarz do tych danych, stwierdziło, że jest 3,7 tys. wolnych wakatów. O 400 mniej niż rok temu - informuje w czwartek "DGP".

"DGP": Nauczycieli jak na lekarstwo. Nie tylko z powodu COVID-19. Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Gazeta, wyjaśniając skąd te rozbieżności, zwraca uwagę, że według ZNP, "w tym roku nauczyciele masowo odchodzili z pracy". "W Wielkopolsce 339 osób przeszło na emeryturę (wobec 208 w ubiegłym roku), z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 701 osób (425 przed rokiem). W Małopolsce zrezygnowało z pracy ok. 1 tys. nauczycieli, dwa razy więcej niż rok temu. To jednak nie przełożyło się na liczbę wakatów" - czytamy.



Według dziennika, sytuacja nie jest jednoznaczna. Z badania "DGP" wynika, że samorządy otrzymują sygnały o odchodzących pedagogach, ale szkoły nie zgłaszają problemów.

Duża rotacja nauczycieli

"Zapotrzebowanie na nauczycieli to problem, który pojawił się już kilka lat temu. Zaczęło się po wprowadzeniu reformy likwidującej gimnazja w 2017/2018 r. Wiele osób odeszło wtedy z zawodu, bo żeby zapewnić sobie etat musieli pracować w kilku placówkach. Od lat szkoły przyznają też, że problemem dla nich jest duża rotacja nauczycieli - przechodzą z placówki do placówki, często do prywatnych, zwłaszcza nauczyciele językowi" - czytamy w "DGP".



Gazeta zauważa, że w tym roku koronawirus mógł jednak przyspieszyć odejścia nauczycieli.



Wielu nauczycieli odeszło na przysługujący im urlop, np. macierzyński, wychowawczy albo na emeryturę. Z moich rozmów z nimi wynika, że w wielu przypadku decyzja zapadła w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną. Bali się powrotu do szkoły, nie chcieli ryzykować - tłumaczy dyrektor szkoły podstawowej w Krakowie, dodając, że deklaracje od niektórych nauczycieli w sprawie odejścia miał już w kwietniu i maju. To pozwoliło mi zacząć szukać zastępstwa już pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Nie udało się jednak skompletować całego zespołu przed wakacjami. Ciągle prowadzę rozmowy rekrutacyjne - podkreśla.



"DGP" ustalił, że są szkoły, które szybko znalazły zastępstwo. Odeszli od nas nauczyciele, również w powodu strachu przed koronawirusem. Ale udało się nam jeszcze w sierpniu skompletować nowy skład, część wakatów zapełniła kadra, którą już mieliśmy - mówi dyrektor jednej ze stołecznych podstawówek.