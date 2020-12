Premier ogłosił, że wszyscy uczniowie mają zimową przerwę w jednym terminie; mówiąc „a”, nie powiedział jednak „b” i zapowiedzianego zakazu zimowisk jak nie było, tak nie ma. Przygotowania do wyjazdów trwają w najlepsze - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna".

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Gazeta wskazuje, że mimo że nie wolno prowadzić usług hotelarskich (poza wyjazdami służbowymi), rozporządzenie rządowe ws. ferii zimowych zezwala na organizację wyjazdów sportowych na czas zawodów bądź zgrupowań.

"W efekcie bez specjalnych skrupułów na wyjazdy feryjne szykują się kluby i szkółki sportowe, zapowiadając np. lokalne zawody lub treningi przygotowujące do rywalizacji. Rodzice, jeśli chcą zapewnić dzieciom wyjazd, na wszelki wypadek robią z nich sportowców" - czytamy.

Rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz radzi organizatorom, by nie obchodzili prawa. "Kiedy dojdzie do wyjazdu na to ‘zgrupowanie sportowe’, może nastąpić ‘sprawdzam’. I okaże się, że z wyjazdu zostanie strata finansowa i mandat" - podkreśla.

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z Covid-19 ostrzega, że ujednolicenie terminu ferii implikuje tłok. "Jeśli istnieje możliwość organizowania obozów w czasie ferii pod pretekstem przygotowywania się do zawodów sportowych, to mamy gotowy przepis na obejście zakazu. Może dojść do wielkiej katastrofy, bo będziemy mieli do czynienia z kumulacją wielu osób w jednym miejscu" - mówi "DGP".

Minister zdrowia "nieugięty" ws. ferii



W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski w Porannej rozmowie w RMF M zapowiedział, że nie będzie zmiany decyzji w sprawie ferii.

Będę w tej sprawie nieugięty, bo zdecydowanie najważniejszym celem jest to, żeby przywracać normalność nie tylko w okresie ferii. Nie chciałbym, żeby przywracanie normalności w czasie ferii odbiło się za chwilę czkawką i nie będziemy mogli puścić dzieci do szkół, bo będziemy mieli przyspieszenie pandemii. Wolałbym, żeby tą pierwszą decyzją, która będzie oznaczała powrót do normalności to był powrót dzieci do szkół, przynajmniej z tych klas najmłodszych. Uważam, że w tym sensie ferie powinniśmy potraktować jako ostatni akt normalności przed szczepieniami - zaznaczył w RMF FM Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: Ferie są najważniejsze. Albo pandemia będzie malała, albo zafundujemy sobie trzecią falę Covid-19 Jakub Rutka / RMF FM

Adam Niedzielski: Będziemy puszczali dzieci do szkoły, zaczynając od klas I-III, od 18 stycznia Jakub Rutka / RMF FM

Z uwagi na pandemię Covid-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r.