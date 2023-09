Coraz więcej pacjentów zakażonych koronawirusem znów trafia do polskich szpitali - podkreślają w rozmowie z RMF FM specjaliści chorób zakaźnych. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła w tym tygodniu przed wzrostem hospitalizacji w Europie. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Hiszpanii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do polskich lecznic z powodu Covid-19 trafiają teraz przede wszystkim, ale nie tylko, osoby starsze z chorobami przewlekłymi.

W ciągu ostatniego tygodnia w moim szpitalu były co najmniej trzy ogniska, gdzie pacjenci zachorowali na Covid-19, musieliśmy ich hospitalizować w Klinice Chorób Zakaźnych - opisuje wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. To są pacjenci hematologiczni, z chorobami neurologicznymi, bardzo niebezpieczne jest, że pojawiają się przypadki zakażeń u kobiet ciężarnych, które wciąż nie są zaszczepione, mimo że akcja szczepień przeciwko koronawirusowi trwa w Polsce od ponad dwóch lat - dodaje. Zupełnie zapomnieliśmy o Covidzie, a Covid daje o sobie znać, pewne środki ostrożności moim zdaniem powinny być wprowadzone - dodaje.

Czy maseczki powinny wrócić?

Za chwilę albo już teraz będzie moment, gdy powinniśmy wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przychodniach i szpitalach. To jeszcze nie jest koniec tego, co może zrobić Covid-19 - przekonuje prof. Krzysztof Tomasiewicz. Gdy obserwuję pacjentów, którzy teraz trafiają do mojej Kliniki, nie mogę powiedzieć, że są to łagodniejsze przypadki niż dawniej. Znów mamy przypadki ciężkiego zapalenia płuc - dodaje prof. Krzysztof Tomasiewicz.

Przy obecnej mobilności społecznej, można się spodziewać, że skoro w Hiszpanii mamy nagły wzrost liczby zakażeń koronawirusem i hospitalizacji, u nas trend też będzie rosnący - dodaje w rozmowie z naszym dziennikarzem epidemiolog prof. Marcin Czech. Nie osłabiajmy czujności, żywiąc nadzieję, że nie uderzy w nas ta pandemia, bo mamy większą odporność w środowisku i mamy zaszczepionych ludzi w dużej mierze, jednak wirus się z nami do końca nie pożegnał - dodaje epidemiolog.

Jak ustalił nasz dziennikarz w Ministerstwie Zdrowia, możliwe, że tej jesieni wszyscy chętni dostaną prawo do piątej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Niebawem powinna zapaść też decyzja, czy Polska kupi nową, zmodyfikowaną szczepionkę przeciwko Covid-19, zaktualizowaną o wariant Kraken. W tej chwili prawo do piątej dawki szczepionki, czyli do tzw. trzeciego boostera mają pracownicy ochrony zdrowia, pacjenci z obniżoną odpornością oraz osoby, które skończyły 60 lat. Z mojej perspektywy, nieważne jest, czy jest to szczepionka starsza, czy nowsza, każde szczepienie ma znaczenie. Jeśli mamy osoby w naszej okolicy, które mają choroby przewlekłe, warto pomyśleć o szczepieniu, warto się zaszczepić. Warto chronić osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg Covid-19 - dodaje prof. Tomasiewicz.

Ile mamy teraz zakażeń koronawirusem w skali kraju?

Według oficjalnych danych, wczoraj w Polsce zarejestrowano 165 zakażeń Covid-19. Jedna osoba zmarła. Należy jednak, że do tych zakażeń nie wliczają się wyniki testów, które sami kupujemy w aptece. Od wybranych farmaceutów nasz reporter usłyszał, że od miesiąca, czyli od połowy sierpnia, takich testów sprzedają coraz więcej. Dotyczy to zwłaszcza tzw. testów combo, które pozwalają wykryć zarówno zakażenie koronawirusem, wirusem grypy oraz wirusem RS. Naczelna Rada Aptekarska nie potwierdza na razie gwałtownego wzrostu liczby sprzedanych testów.