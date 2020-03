Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało biskupom diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej w związku z ograniczeniami liczby wiernych mogących wziąć udział w zgromadzeniach religijnych. We wskazaniach znalazły się także instrukcje dotyczące obrzędów Wielkanocy – biskupi radzą, by zrezygnować ze święcenia pokarmów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

We wskazaniach dla biskupów z 21 marca Prezydium KEP przypomniało także, że w związku z epidemią istnieje konieczność ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych. Wskazania zawierają też instrukcje dotyczące obrzędów Świąt Wielkanocnych, m.in., by nie odbyło się święcenie pokarmów w Wielką Sobotę.



Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu - zaapelowało Prezydium KEP.



W razie trudności organizacyjnych Prezydium zachęca do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis jest na stronie Konferencji Episkopatu Polski . Jednocześnie poinformowało, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Stworzenie wiernym okazji do spowiedzi indywidualnej - jeżeli nie będzie przeciwwskazań służb sanitarnych

Zwróciło też uwagę, że drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania - podkreśliło w wytycznych Prezydium KEP.



Zachęcamy jednak biskupów diecezjalnych, aby - jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych - zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej - zapisano w wytycznych. Zaznaczono w nich, że chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim.



Dlatego w obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa - zaznaczyło Prezydium.



Przypomnieli, że zgodnie z trzecim przykazaniem kościelnym ("Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą") Konferencja Episkopatu Polski w 1985 r. ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).



Wskazania dotyczące Triduum Paschalnego

Prezydium przekazało też wytyczne dotyczące Triduum Paschalnego i niedzieli Zmartwychwstania.



W Wielki Czwartek zalecone zostało zawężenie uczestników mszy świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa. W dokumencie wskazano też na opuszczenie obrzędu umywania nóg. Przypomniano, że biskup może zezwolić na odprawienie drugiej mszy św. w kościołach i kaplicach w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności - nawet w godzinach rannych.



Biskupi podkreślili, że nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej. Z kolei w Wielką Sobotę zachęcili do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.



Prezydium KEP nie zaleca organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. "Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą "Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, numery 1347-1350" - czytamy w dokumencie, do którego jest dołączona treść obrzędu błogosławieństwa posiłku.



Prezydium podkreśliło również, że w Wigilię Paschalną i w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca używania pokropień.