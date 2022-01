Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie utrzymać naukę stacjonarną. Gdyby sytuacja się pogorszyła z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, będziemy podejmować dalej idące decyzje. Na razie takiej potrzeby nie ma - powiedział w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek: Jesteśmy przekonani, że utrzymamy naukę stacjonarną / Darek Delmanowicz / PAP

Minister edukacji i nauki pytany był w piątek w Biznes24.pl o sytuację pandemiczną w szkołach.



"Wczoraj to lekko przyhamowało, bo rzeczywiście poniedziałek, wtorek i środa to były zwyżki o sto procent, dzień do dnia, jeśli chodzi o dzieci na kwarantannie i w izolacji. To i tak jest tylko 6 proc. dzieci z całości, która chodzi dziś do szkoły i nie jest na feriach. 94 proc. dzieci i młodzieży uczyło się i tak w trybie stacjonarnym" - zaznaczył Przemysław Czarnek.



Dopytywany o to, co z nauką stacjonarną w szkołach, odpowiedział, że resort obserwuje sytuację.



"Obserwujemy to na bieżąco, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie utrzymać naukę stacjonarną. Gdyby sytuacja się pogorszyła z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień - będziemy podejmować dalej idące decyzje, na razie takiej potrzeby nie ma" - ocenił.



93,6 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w całym kraju funkcjonowało w czwartek w trybie stacjonarnym. Stacjonarnie pracowało też 74 proc. szkół podstawowych i 81 proc. szkół ponadpodstawowych w 11 województwach.



W pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim w ubiegłą sobotę zaczęły się w szkołach ferie zimowe.



Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego.



Rekordowo dużo zakażeń. Nowe dane o koronawirusie w Polsce

Stwierdzono 36 665 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby zmarło 248 osób, które wcześniej zachorowały na Covid-19.

Wiceminister Waldemar Kraska poinformował o dobowym rekordzie zakażeń koronawirusem w Polsce. Stwierdzono 36 665 nowych przypadków. Wcześniejszy rekord padł 1 kwietnia 2021 roku - wtedy potwierdzono 35 251 zakażeń.



W ciągu ostatniej doby zmarło 248 pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19.



Pierwszy statystyki dotyczące nowych zakażeń podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus. Za 30 proc. zakażeń odpowiada wariant Omikron



Kraska przyznał, że skok liczby zakażeń w stosunku do ubiegłego tygodnia jest duży - 128 procent. Jak dodał, z prognoz MZ wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami".



Poinformował także, że potwierdzono 1390 przypadków Omikronu. Ok. 30 proc. w naszym kraju to już ten wariant (...). W ciągu najbliższych kilkunastu dni ten wariant całkowicie wyprze wariant Delta - powiedział Kraska.



Potwierdzone w ostatniej dobie przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (6227), śląskiego (5923), małopolskiego (4207), dolnośląskiego (3203), wielkopolskiego (2587), podkarpackiego (2403), pomorskiego (2251), łódzkiego (1765), lubelskiego (1697),zachodniopomorskiego (1410), kujawsko-pomorskiego (1158), warmińsko-mazurskiego (1138), świętokrzyskiego (715), opolskiego (699), podlaskiego (585), lubuskiego (514).