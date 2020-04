#ZoostańwDomu i #ZOObaczZOO – pod takim hasłem Śląski Ogród Zoologiczny w czasie kwarantanny zaprasza do odwiedzania swojego profilu na Facebooku.

Zoo w Chorzowie jest zamknięte, ale jego pracownicy filmują zwierzęta, by każdy mógł odwiedzić je wirtualnie. Opiekunowie odwiedzili już z kamerą słonie, pingwiny i gepardy.

Śląski Ogród Zoologiczny zachęca też do kupowania biletów teraz i wykorzystania ich później, po pandemii, kiedy zoo będzie znów otwarte. "Już teraz możesz kupić bilet, który wykorzystasz do końca 2020 r. Dzięki temu unikniesz stania w długiej kolejce, która ustawi się do kasy" - namawia śląskie zoo.