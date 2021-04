Chora na Covid-19 kobieta uratowana dzięki znajomym i policjantom. Żeby wejść do jej mieszkania, trzeba było sforsować drzwi. Wszystko to działo się w jednej z kamienic w Sosnowcu.​ 80-latka trafiła do szpitala. Jej stan teraz lekarze określają jako stabilny.

