Policja skieruje do sądu wniosek o ukaranie burmistrza Pakości. Chodzi o niestosowanie się do kwarantanny – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Policja przyznaje jedynie, że prowadzi w tej sprawie postępowanie dotyczące złamania kodeksu wykroczeń przez 64-letniego mieszkańca Pakości. Informacja w tej sprawie trafiła już do sanepidu, a do sądu skierowany ma zostać wniosek o ukaranie mężczyzny. Burmistrz zaprzecza.

REKLAMA