Jarosław Gowin pokazał, że jest odpowiedzialnym politykiem - powiedział lider PO Borys Budka. Gowin oświadczył dziś, że złożył on dymisję z funkcji w rządzie. Postawę Gowina chwali też prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jarosław Gowin / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego, oświadczył dziś, że podaje się do dymisji z obu pełnionych dotychczas funkcji. Zaznaczył jednak, że jego ugrupowanie, Porozumienie, pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy. Na funkcję wicepremiera rekomendował minister rozwoju Jadwigę Emilewicz.

Budka: Test na przyzwoitość

Ja przede wszystkim oczekiwałbym dalszych kroków. Pan premier Gowin pokazał, że jest odpowiedzialnym politykiem - powiedział Budka.



Kosiniak-Kamysz: Trzeba to docenić

Według Budki "to był test na przyzwoitość". Mówił, że "pozostając w rządzie, który pcha Polskę w ramiona szaleńczego wyścigu wyborczego należy się zastanowić, co jest ważniejsze, czy ten komfort osobisty".- ocenił.Wyraził nadzieję, że Gowin "w krótkim czasie przekona resztę polityków Porozumienia, że nie warto być w rządzie z ludźmi, dla których jedyne znaczenie mają wybory". Powiedział, żeLider PO wyraził także zadowolenie, że Gowin wstrzymał się od głosu w kwestii wprowadzenia do porządku obrad Sejmu projektu PiS dotyczącego głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich.- mówił.

Rząd po raz kolejny pokazał oderwanie od rzeczywistości i od ludzi - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad Sejmu projektu PiS dot. głosowania korespondencyjnego. Chwalił postawę lidera Porozumienia Jarosław Gowina.



Lider ludowców na konferencji w Sejmie wyraził satysfakcję, że Sejm nie wprowadził do porządku obecnego posiedzenia projektu PiS ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich wraz z autopoprawką zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. ma być to jedyny sposób oddania głosu.





Dobrze, że zostało zablokowane - mam nadzieję na trwałe - wprowadzanie do porządku obrad projektów, które nie służą pomocy w czasie kryzysów i zajmują tylko i wyłącznie uwagę a nie przynoszą efektów dla naszych rodaków. Te rozważanie nie powinny mieć dzisiaj miejsca, dlatego głosowaliśmy - wszyscy posłowie klubu Koalicji Polskiej - przeciwko wprowadzeniu tych rozwiązań (pod obrady) - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Wyraził przekonanie, że "nie byłoby to możliwe, gdyby nie postawa Jarosława Gowina" i posłów Porozumienia, którzy zagłosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu. A także gdyby nie postawa Jarosława Gowina, który w poprzednim tygodniu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy poddał w wątpliwość ten owczy pęd do wyborów 10 maja i to na pewno trzeba docenić - powiedział szef PSL.



Jak powiedział, "jeżeli będą próby reasumpcji głosowania, jakiekolwiek próby wprowadzenia tego projektu ponownie pod obrady, to będzie to tylko wyraz gigantycznej słabości rządu, PiS-u, związanej z nieumiejętnością radzenia sobie w kryzysie". Dla niech data wyborcza 10 maja, jak widać, jest święta. Dla nas święte jest życie i zdrowie Polaków. Tym się różnimy i musi przyjść wreszcie czas, kiedy normalność - a to jest normalność, że życie i zdrowie jest najważniejsze - zatriumfuje a nie tylko i wyłącznie utrwalanie władzy, bo dzisiaj mamy do czynienia z utrwalaniem władzy a nie sprawowaniem odpowiedzialnym władzy - powiedział Kosiniak-Kamysz.



Stanisław Tyszka (Kukiz'15) ocenił, że Jarosław Gowin zachował się honorowo i pokazał, że "stołek nie jest dla niego ważniejszy niż życie i zdrowie Polaków. Jednocześnie chcielibyśmy zaapelować do pozostałych posłów Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina, by zachowali się w taki sam sposób, jak ich lider - powiedział Tyszka.



Powodem podania się do dymisji przez Gowina było jego przekonanie, że wybory prezydenckie - ze względu na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce - nie powinny odbyć się 10 maja oraz odrzucenie przez PiS jego propozycji, by wprowadzić trzymiesięczne vacatio legis w przypadku ustawy poświęconej wyborom prezydenckim, której projekt złożył PiS. Według Gowina takie vacatio legis tej projektowanej ustawy, która ma m.in. stanowić, że głosowanie w najbliższych wyborach prezydenckich byłoby wyłącznie korespondencyjne, rozstrzygnęłoby o przełożeniu wyborów poza obecny termin.