#StopPodwyżkom to akcja RMF FM, która jest odpowiedzią na Wasze sygnały! W ostatnim czasie do redakcji RMF FM docierają kolejne zgłoszenia o nagłych podwyżkach cen żywności, w czasie gdy świat i Polska walczą z pandemią koronawirusa. Potwierdza to także ministerstwo rolnictwa, podkreślając jednocześnie, że wzrosty cen są nieuzasadnione. Jeśli w Waszym sklepie, na targu czy innym miejscu, gdzie robicie zakupy, zauważyliście podwyżki – dajcie nam o tym znać w poniższym formularzu.

REKLAMA