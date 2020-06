Mamy 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci pochodzą z województw: śląskiego (129), łódzkiego (40), mazowieckiego (40), wielkopolskiego (27), pomorskiego (19), dolnośląskiego (10), podlaskiego (10), podkarpackiego (8), opolskiego (5), lubelskiego (4), małopolskiego (2), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (2). Nie żyje 16 osób.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Do tej pory wyzdrowiało 17 573 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 936 osób, pod respiratorem jest 68 chorych - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał też, że kwarantanną objętych jest 93 890 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 025.



Najwięcej przypadków na Śląsku

Z najnowszych danych resortu zdrowia wynika, że na Śląsku wykryto 129 zakażeń koronawirusem. Z kolei minionej doby wśród zakażonych wcześniej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnotowano blisko 200 ozdrowieńców, a wśród załogi Polskiej Grupy Górniczej - ponad 60. Dziesięć nowych ozdrowień stwierdzono też wśród pracowników Węglokoksu Kraj.



Według danych z tych trzech górniczych spółek od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6297 górników z łącznie kilkunastu kopalń.



W JSW, gdzie wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, we wtorek rano liczba takich przypadków wyniosła 3849 (wzrost od poniedziałku o 9).



Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (do wtorku od początku epidemii koronawirusa stwierdzono tam u 279 pracowników, o 4 więcej, niż w poniedziałek), kopalni Pniówek (1596, wzrost o 3) oraz kopalni Borynia (405, wzrost o 2).



W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie przybyło minionej doby osób zakażonych: w kopalni Zofiówka jest ich 1180, w kopalni Jastrzębie-Bzie 385, a w kopalni Szczygłowice - cztery.



Kwarantanną we wtorek pozostawało objętych 162 pracowników JSW (w poniedziałek było ich o 8 więcej). Wyzdrowiało natomiast 1195 osób (wzrost od poniedziałku o 196 osób).



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od poniedziałku przybyły dwa nowe przypadki zakażeń i łącznie jest ich 1858. Wyzdrowiało dotąd 1379 osób - ta wartość wzrosła od poniedziałku o 64 osoby.



W PGG najwięcej zarażonych pracowników było w kopalniach Jankowice (674), Sośnica (460), Murcki-Staszic (236), Marcel (236; wzrost o 1), Bolesław Śmiały (89), Bielszowice (71) i Ziemowit (27). Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych.



We wtorek na kwarantannie było 592 pracowników PGG (dzień wcześniej - o 87 więcej).