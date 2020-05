Celem pierwszego na świecie pilotażowego lotu pasażerów, których zdrowie będzie potwierdzone cyfrowymi paszportami medycznymi .będą Wyspy Kanaryjskie - ogłosiła Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) i władze wysp. Pierwsi turyści "COVID free" polecą tam w lipcu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W tych wyjątkowych czasach, kiedy Covid-19 wstrząsnął światową gospodarką i zagroził sektorowi turystycznemu, innowacja stała się kamieniem węgielnym odnowy. Podróże nie będą już takie jak dawniej, zamiast tego staną się bardziej bezpieczne i zrównoważone, zapewniając korzyści narodom i wspólnotom - powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

Organizacja zapowiedziała fundamentalne zmiany w turystyce w celu zapewnienia "absolutnej gwarancji bezpieczeństwa sanitarnego" w czasach pandemii. Zmiany te będą trwały aż do nastania "epoki postkoronawirusowej".



Turyści, którzy przylecą pilotażowym lotem na Wyspy Kanaryjskie, będą mieli w swoich smartfonach cyfrowy profil medyczny oraz będą monitorowani poprzez aplikacje Hi+ Card.



Aplikacja ta ma zawierać dane medyczne potwierdzające, że podróżujący jest wolny od koronawirusa. Aby uniknąć tworzenia fałszywych profili lub manipulowania rejestrami medycznymi, informacje o stanie zdrowia będą pochodziły od jednostek akredytowanych przez ministerstwo zdrowia. Dane będą zaszyfrowane i bezpieczne - wyjaśnił Antonio Lopez de Avila z rozwijającej projekt firmy Tourism Data Driven Solutions.



Wyspy Kanaryjskie staną się w ten sposób "światowym laboratorium" odnowienia działalności turystycznej, którego celem będzie stworzenie nowych wzorów postępowania w branży. Wykorzystujące nowoczesne technologie przedsięwzięcie opracowywane jest we współpracy z departamentem innowacji i transformacji digitalnej UNWTO.