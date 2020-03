Ponad 40 uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Łęczycy (Łódzkie) przebywa na kwarantannie w murach swojej szkoły. Młodzież i opiekunowie spędzą tam dwa tygodnie, po tym, jak wrócili z praktyk w Hiszpanii. Jak zapewnia starosta łęczycki, ich stan jest dobry i nie mają objawów zakażenia koronawirusem.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy w sobotę późnym wieczorem wrócili autokarem do kraju z Marbelli w Hiszpanii, gdzie od 8 marca byli na praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Ich pobyt na Półwyspie Iberyjskim miał trwać cztery tygodnie, lecz ze względu na zagrożenie związane z zarażeniem koronawirusem wrócili do Polski po niespełna tygodniu.

Zdecydowano, że 14-dniową kwarantannę odbędą w budynku swojej szkoły, by ograniczyć w ten sposób ich kontakt z rodzicami i innymi domownikami. W sumie w szkole przebywa obecnie 45 osób - uczniowie oraz obecni również w Hiszpanii nauczyciele, a także dyrektor placówki. Troje rodziców nie zdecydowało się na izolację swoich dzieci wraz z pozostałymi w budynku szkoły i zabrało je do swoich domów.



W szkole nie ma internatu, ale - jak zapewniają władze ZSP nr 1 i starosta łęczycki Janusz Mielczarek - miejsce kwarantanny zostało wcześniej przygotowane na przebywanie w niej przez dłuższy czas uczniów - mają oni zapewnione m.in. jedzenie oraz miejsce do spania.

Nie mamy kontaktu bezpośredniego, dostarczamy produkty spożywcze i potrzebne rzeczy pod budynek. Łęczyccy restauratorzy zaoferowali ciepłe posiłki dla całej grupy. Dziękuję za ten gest - dodał.



Starosta zapewnił, że młodzież i ich opiekunowie czują się dobrze, nie skarżą się na żadne dolegliwości i nie mają objawów podobnych do tych wywoływanych przez koronawirusa. Wszyscy zostali zdiagnozowani po powrocie do kraju.



Obecnie w woj. łódzkim zarażenie koronawirusem stwierdzono u 21 osób. W nadzorze epidemiologicznym znajduje się 1885 osób, w kwarantannie 930, hospitalizowanych jest kolejne 36 osób.