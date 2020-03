"UE musi wzmocnić walkę z fake newsami w kontekście pandemii koronawirusa, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu naszych obywateli" – poinformowała w czwartek na konferencji w Brukseli szefowa KE Ursula Von der Leyen.

Ursula Von der Leyen podczas szczytu w Brukseli / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Von der Leyen wzięła udział w czwartek w "wideoszczycie" unijnych liderów. Była pytana m.in. o to, jak UE powinna sobie radzić z rosnącą falą fake newsów w UE dot. epidemii koronawirusa.

Odpowiedziała, że wspólnota musi zintensyfikować walkę z dezinformacją, systematycznie wyłapywać fake newsy i je demaskować. Jej zdaniem ten problem sam nie zniknie.



Myślę, że musimy w tej kwestii przyspieszyć prace. Uważam, że w strukturach KE, na polu cyberbezpieczeństwa, walka z fake newsami musi zostać wzmocniona - powiedziała.



Komisja Europejska poinformowała w połowie marca, że wraz z początkiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w UE obserwuje narastającą falę dezinformacji i propagandy na ten temat.



Zauważyliśmy, że nastąpił wzrost takich działań spoza UE, wśród innych (krajów - PAP), szczególnie z Rosji lub z ośrodków, które działają w oparciu o Rosję, bądź są połączone w inny sposób ze źródłami prokremlowskimi - powiedział wówczas na konferencji rzecznik KE Peter Stano.

W ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych została powołana grupa zadaniowa East StratCom, która na co dzień zajmuje się monitorowaniem działań dezinformacyjnych Rosji.



Z dokumentów Komisji Europejskiej wynika, że rosyjskie media zorganizowały "szeroką kampanię dezinformacyjną" przeciwko Zachodowi, aby w związku z pandemią kronawirusa wywołać panikę i nieufność do rządów krajów członkowskich i samej Unii Europejskiej, jako niezdolnej do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom.