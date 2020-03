Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dziś ma być zamkniętych wiele obiektów rozrywkowych i handlowych. Które miejsca będą nieczynne?

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Zmienia się funkcjonowanie restauracji, zakazane są wszelkie konferencje, kongresy, do Kościołów nie może być wpuszczonych więcej niż 50 osób.

Władze wyjaśniają, że nie chcą dopuścić do sytuacji, w której osoby przebywające w domu z powodu zawieszenia zajęć w szkołach i uczelniach czy pracy zdalnej przebywają w dużych skupiskach ludzkich.

Jak będą działać restauracje?

Decyzje podjęte przez rząd zmieniają zasady działania restauracji, barów, kawiarni. Wszystkie obiekty nadal będą mogły sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu. Do restauracji nie można już pójść i usiąść przy stoliku, ale spokojnie dalej możemy zamawiać jedzenie z dostawą. Możemy kupić zapakowane jedzenie na wynos. Pizzerie działają. Maleńkie budki z drożdżówkami, kanapkami, kebabami również.

Jak będą działać galerie handlowe?

Zmiany dotyczą również galerii handlowych. W takich obiektach tylko apteki, sklepy spożywcze, drogerie i pralnie działają bez zmian. Jedzenie, chemię i papier toaletowy dalej możemy kupować bez ograniczeń.

Zamknięte w galeriach handlowych będą sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, mebli, elektroniki, prasy i książek. Nie można także iść już do kawiarni, baru i restauracji. Nie działają siłownie, baseny, kina, teatry i muzea.

Poza galeriami handlowymi sklepy działają normalnie. Super i hipermarkety normalnie działają, sklepy remontowo-budowlane też, sklepy sportowe i markety z elektroniką także. Bez zmian działają także małe osiedlowe sklepiki z jedzeniem, saloniki z ubraniami także. Kioski z prasą również.

Banki i placówki finansowe działają normalnie.

Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób

Rząd zdecydował też o zakazie zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijny. Dotyczy to spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. To oznacza, że zakazane zostaną wszelkie konferencje, kongresy i targi branżowe. Do tego kluby nocne, dyskoteki, siłownie i baseny, oczywiście muzea kina i teatry. Kościoły nie mogą wpuszczać więcej niż 50 osób.