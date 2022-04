Większość państw świata rozluźniła restrykcje koronawirusowe, ale Chiny obstają przy strategii „zero Covid” i dążą do wyeliminowania wirusa ze społeczeństwa. Efekt? Blisko miesięczny lockodown w Szanghaju i miliony mieszkańców Pekinu skierowanych na testy.

/ MARK R. CRISTINO / PAP/EPA

Trzy czwarte mieszkańców Pekinu ustawiło się w kolejce do ośrodków testowania na koronawirusa. Władze stolicy Chin boją się, że w mieście powtórzy się scenariusz z Szanghaju.

W zamieszkanym przez ok. 25 mln osób hubie gospodarczym od ponad trzech tygodni obowiązuje surowy lockdown. W internecie pojawiły się doniesienia o braku żywności, leków i opieki medycznej.

W obawie, że lockdown zostanie ogłoszony także w Pekinie, ludzie wpadli w panikę. Wykupują jedzenie, a sklepowe półki opustoszały. Szkoły są wciąż otwarte, ale do mieszkańców zaapelowano, by nie opuszczali miasta i unikali zgromadzeń w czasie zbliżającego się święta pracy.

Mieszkańcy Szanghaju mają dość lockdownu. Od blisko miesiąca nie mogą opuszczać swoich domów.

W internecie pojawiły się nagrania, na których widać mieszkańców tłukących się w oknach miskami i pokrywkami lub grających na instrumentach "Słuchaj, kiedy lud śpiewa" - piosenkę z musicalu "Les Miserables".

Na innych filmach, publikowanych w mediach społecznościowych, widać pracowników sanepidu w strojach ochronnych zamykających bloki i ulice zielonymi, blisko dwumetrowymi płotami.

"Szanghajskie zoo homo sapiens" - napisał na Twitterze działający w Australii chiński rysownik polityczny i aktywista znany pod pseudonimem Badiucao.

Według źródeł BBC płoty ustawiono w weekend bez ostrzeżenia na wejściach do niektórych budynków, w których ludzie mają już zakaz wychodzenia, ponieważ wykryto tam przypadki Covid-19. Zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, czy są zakażeni.

Z relacji mieszkańców wynika też, że w ostatnich tygodniach władze przenosiły ludzi z całych osiedli do tymczasowych kwater, by zdezynfekować ich mieszkania. Część osób z dodatnimi wynikami testów kierowanych jest natomiast do masowych ośrodków kwarantanny z tysiącami łóżek, gdzie wielu skarży się na spartańskie warunki.